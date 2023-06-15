Вектор на отечественные лекарства

Различные аналитические агентства на протяжении четырех месяцев 2023 года фиксируют снижение темпов производства как лекарственных препаратов, так и медицинских изделий. В то же время компании, чей портфель сформирован из социально значимых лекарственных препаратов, напротив, наращивают объемы производства. Например, «ПСК Фарма» (в составе группы компаний «Рус Биофарм»), 80% препаратов которой входят в перечень ЖНВЛП, в первом квартале 2023 года показала прирост 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания обеспечила поставку 1 168 481 упаковки лекарственных препаратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро

Фото: Предоставлено «ПСК Фарма» Генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро

Фото: Предоставлено «ПСК Фарма»

Российские разработки все больше востребованы среди потребителей. Если посмотреть на количество поставляемых фармкомпаниями МНН, то можно увидеть положительную динамику как по рецептурным, так и по ОТС-препаратам (+28 позиций и +34 наименования лекарственных препаратов). Более того, компании, которые наращивают объемы производства, также демонстрируют положительную динамику в деньгах. Так, согласно топ-10 отечественных производителей по объему поставок в первом квартале 2023 года, три компании показали значительный прирост. Это «ХимРар» (+194%), «Рус Биофарм», в состав которой входит биофармацевтическая компания полного цикла «ПСК Фарма» (+113%), и «Герофарм» (79%). Аналитики объясняют данное обстоятельство тем, что эти компании не делали слишком высокой ставки на ковидные препараты, которые в 2023 году государственный сектор практически перестал закупать.

«В портфеле "ПСК Фарма" имеется пять лекарственных препаратов из рекомендаций Минздрава России по лечению коронавирусной инфекции,— отмечает генеральный директор компании Евгения Шапиро.— При этом некоторые препараты применяются не только для купирования цитокинового шторма при COVID-19, но и эффективны при тяжелой форме ревматоидного артрита. Выпуск противоковидных препаратов на заводе в Дубне мы организовали, понимая, что расширение списка производителей данной продукции — необходимое условие для обеспечения лекарственной безопасности нашей страны. Однако ставку мы все же делаем на пульмонологическое направление. На рынке мало компаний, занимающихся данным направлением, потому что это очень технологически сложно, их производство требует высокотехнологичного, высокоточного, довольно редкого оборудования. Однако 6,9% взрослого населения и около 10% детей и подростков в России страдают бронхиальной астмой. Мы взяли на себя ответственность по обеспечению таких пациентов доступными высокоэффективными жизненно необходимыми лекарственными препаратами для терапии астмы и ХОБЛ. При этом мы проводим клинические испытания своих препаратов».

На сегодняшний день «ПСК Фарма» — бесспорный лидер среди российских производителей ингаляционных препаратов. Сразу три продукта этой категории DSM Group включило в топ-10 МНН по импортозамещению 2022 года, а один из препаратов обеспечил компании победу во Всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость-2022» в номинации «За проект по импортозамещению года». Второй продукт из линейки «ПСК Фарма» стал драйвером роста в категории антиастматических препаратов и препаратов для лечения ХОБЛ. «Рейтинг по импортозамещению, составленный DSM Group, а также рейтинг отечественных производителей по объему поставок от Alpharm демонстрируют, что с каждым годом процесс перехода на отечественные лекарственные препараты охватывает все больший объем номенклатуры, производство которой берут на себя российские лидеры в сегментах конкретных нозологий»,— уверена Евгения Шапиро.

Помимо импортозамещения отечественные фармкомпании активно ведут исследовательские работы с целью импортоопережения. Так, в 2022 году доля затрат на технологические инновации в совокупном объеме реализации продукции «ПСК Фарма» составила 289 млн руб. Это затраты на R&D новых продуктов, производственные процессы и проч. В планах компании к 2025 году вывести не менее 15 биотехнологических продуктов на российский рынок. «Несколько препаратов мы уже производим. Это лекарственные средства, применяемые в терапии ревматоидного артрита. Также налажено производство и уже ведутся поставки единственного отечественного биосимиляра, применяемого для снижения длительности нейтропении и частоты фебрильной нейтропении при интенсивной миелосупрессивной цитотоксической химиотерапии по поводу злокачественных заболеваний. Помимо этого мы готовим к выходу ряд препаратов нового поколения, применяемых при терапии ВИЧ, и топовые кроверазжижающие, кардиопрепараты»,— делится планами Евгения Шапиро. Помимо собственных НИОКР проектная команда компании ищет новинки по профильным терапевтическим направлениям, стараясь вместе с научным сообществом выработать экономический баланс, когда и разработчикам интересно работать с инвестором, и компании интересно реализовывать готовый продукт.

Топ-10 отечественных производителей* по объему поставок в первом квартале 2023 года Выйти из полноэкранного режима Место в рейтинге Компания Сумма закупок (млрд руб.) Динамика I квартал 2023 / I квартал 2022 (%) 1 «Биокад» 6,5 –47 2 «Фармасинтез» 4,8 –42 3 «Генериум» 4,49 –40 4 «Фармстандарт» 2,776 –70 5 «Рус Биофарм» 2,09 113 6 «Герофарм» 1,98 79 7 «Нацимбио» 1,92 18 8 «Озон» 1,78 16 9 «ХимРар» 1,71 194 10 «Протек» Группа компаний 1,67 –23 Открыть в новом окне Источник: AlphaRM. *Без учета российских международных компаний.

Изначально «ПСК Фарма» выпускала только готовые лекарственные формы, затем начался процесс углубления производственного цикла: компания создала блок по выпуску фармацевтических субстанций для химических лекарственных препаратов. «При поддержке Фонда развития промышленности РФ и правительства Московской области сейчас создаем блок, где будут выпускаться собственные локальные субстанции для генно-инженерных биотехнологических препаратов. Инициировали проект по производству желатиновых капсул. Это будет новый завод по производству сопутствующего сырья и материалов для лекарственных препаратов, потребность в которых только в России составляет порядка 10 млрд капсул в год,— поясняет генеральный директор компании, призывая коллег по отрасли оценить свои возможности и также начать развивать новые направления по углублению производственного цикла.— Уже сегодня кто-то, как и мы, начинает производство собственных субстанций, хотя изначально планировал это в отдаленной перспективе, кто-то выпускает упаковку, некоторые компании, как мы, инвестируют в производство дополнительного сырья. Следовательно, очень скоро многое мы сможем найти у себя на рынке, и, значит, наш рынок станет сильнее, эффективнее, важнее».

Несмотря на тренд к переходу государственного сегмента на закупку преимущественно отечественных лекарственных препаратов, все же наибольший объем госзатрат приходится на дорогостоящие импортные лекарства. И тут причин сразу несколько. Во-первых, какие-то препараты не имеют пока еще аналогов на российском рынке. Во-вторых, врачебное сообщество не всегда владеет информацией об имеющихся на рынке российских продуктах. Здесь компании, чей портфель преимущественно представлен Rx-препаратами, находятся в затруднительном положении, так как не имеют возможности использовать тот инструментарий продвижения своей продукции, который активно применяют при рекламе безрецептурных препаратов. «Последние события и сообщения в прессе о прекращении поставок некоторых зарубежных фармкомпаний в Россию, дефектура лекарственных препаратов приводят к тому, что врачебное сообщество и специалисты дополнительного профессионального образования стали все чаще обращаться к отечественным компаниям с понятным по терапевтическому направлению продуктовым портфелем. Например, нам начинают поступать предложения от организаторов курсов повышения квалификации по адвокации бренда "ПСК Фарма". В этом случае врачи готовят информационные материалы по качественным и эффективным лекарственным препаратам при терапии астмы и ХОБЛ, а затем представляют их своим коллегам в качестве справочной информации, к которой всегда при назначении терапии врач сможет обратиться»,— рассказывает Евгения Шапиро.

Кстати, специально для врачей и пациентов компания разработала еще и видеоинструкции по правильному приему ингаляционных препаратов.

Еще одним аспектом, влияющим на выбор «импортный или отечественный лекарственный препарат», является все еще сохраняющийся стереотип, что импортное равно лучшее. «Сегодня этот вопрос актуален как никогда. Поэтому нужно проводить еще более глобальную работу, еще больше знакомить потребителей с нашими продуктами, приводить больше доказательной базы. Тогда позиции производителей еще больше укрепятся. Качество — то, на что мы сейчас должны сделать акцент. И здесь необходима консолидация усилий всех стейкхолдеров фармацевтического рынка»,— считают в «ПСК Фарма».

С точки зрения доверия пациентов к зачастую новым для них препаратам производителю важно работать с врачами и пациентами, начиная с информационно-просветительской работы (знакомство врачей с российскими аналогами уходящих иностранных лекарственных препаратов) до постоянной коммуникации службы фармаконадзора с пациентами, что позволяет оперативно реагировать на обращения граждан. Например, как рассказывают в «ПСК Фарма», к ним в последнее время обращаются пациенты с идеями и предложениями, учет которых позволяет компании сделать свои препараты максимально комфортными для приема потребителем, учесть другую практику. Хорошо организованная коммуникация между главным заказчиком (пациентом), сопровождающим его врачом и производителем лекарственного препарата имеет конечной целью улучшение качества и продолжительности жизни пациентов. И именно совместно с пациентами производители при помощи врачей и при значительной поддержке государства сегодня формируют эффективную национальную систему здравоохранения.

«Отечественная фармпромышленность обладает необходимым потенциалом для импортонезависимости. Поэтому можно с оптимизмом смотреть в будущее доступности лекарств для пациентов»,— уверена Евгения Шапиро.

Елена Иванова