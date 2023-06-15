Запретить нельзя, заменить

Десять лет назад, в 2013 году, в России был принят федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма», в рамках которого были внедрены новые ограничения для курильщиков: появился запрет на курение в общественных местах, а также запрет на рекламу табачной продукции в СМИ. Последовавший за этим резкий скачок акцизов привел к соответствующему повышению цен на табачные изделия и росту нелегального сектора табачного рынка. И хотя после принятия закона число курящих в РФ активно сокращалось, с 2017 года темпы снижения замедлились. Это свидетельствует о необходимости пересмотра подходов к борьбе с употреблением табака.

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Юбилейный год

1 июня 2013 года, десять лет назад, в России запретили курить практически везде: в офисах, учебных, спортивных и медицинских учреждениях, во всех видах транспорта, на остановках, внутри вокзалов, портов и аэропортов. В число мест, попавших под запрет, также вошли пляжи, детские площадки и лестничные клетки. Кроме того, любая реклама табака стала незаконной. Еще через год запретили курить в кафе и ресторанах, тогда как до этого оставалась возможность курить в изолированных помещениях. С июня 2014 года незаконным стало появление сигаретных пачек на витринах, а власти регионов получили полномочия вводить дополнительные антитабачные запреты.

Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма» — не первая законодательная попытка ограничить потребление табака в РФ. Так, в 2001 году в России запретили курить на рабочих местах, в электричках, больницах, вузах, на закрытых стадионах, а в 2004 году — в самолетах. При этом в специально оборудованных помещениях до 1 июня 2013 года курить было можно. Если раньше за курение в неположенном месте штрафовали только в электричках, поездах и на теплоходах, а размер штрафа был небольшим. В результате в 2016 году сотрудники правоохранительных органов вынесли 400 тыс. штрафов за нарушение антитабачного законодательства на сумму более 200 млн руб.

Неутешительные итоги

Вводя в 2013 году новые запреты, призванные сократить потребление табака, Россия выполняла обязательства, взятые в рамках рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табакокурения. Занимавший в те годы пост главы Роспотребнадзора Геннадий Онищенко после принятия закона поздравил с тем, что «Россия теперь станет цивилизованным государством». В настоящее время этот договор, помимо России, ратифицировали 182 страны. Впоследствии ВОЗ разработала пакет мер MPOWER, согласованный с положениями РКБТ ВОЗ, которые, как предполагалось, будут высокоэффективны в деле борьбы с табакокурением. Основной фокус концепции ВОЗ — достижение полного отказа от табака с помощью налоговых, денежных и ограничительных мер.

По оценкам ВОЗ, на момент введения новых ограничений в 2013 году в России курили 44 млн человек, что составляло почти четверть населения страны. В общей сложности объем потребления сигарет составлял 390 млрд штук. Ежегодный ущерб экономике РФ, выражающийся в снижении продуктивности на работе и лечении заболеваний, связанных с курением, был оценен экспертами ВОЗ в 1,5 трлн руб. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в 2014 году, то есть спустя несколько месяцев после принятия поправок в антитабачное законодательство, число тех, кто курил регулярно одну пачку сигарет в день, а также несколько сигарет в день, неделю или месяц, составляло 35%. Число бросивших — 13%, а тех, кто никогда не курил,— 52%. Спустя десять лет, в 2023 году, по оценке ВЦИОМа, доля курящих среди россиян составила 33%, то есть по сравнению с 2014 годом сократилась только на 2 процентных пункта.

Статистика По данным исследования аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, число курящих жителей РФ сейчас составляет около 23 млн человек, или 19,2% населения, в возрасте от 15 лет и старше. Самые курящие регионы, согласно представленной аналитике: Алтай (табачную продукцию употребляют 34,2% взрослого населения), Сахалинская область (33,5%), Магаданская область (31,9%), Ненецкий автономный округ (30,4%), Коми (29,6%), Еврейская автономная область (28%), Якутия (27,1%), Камчатский край (27%), Кемеровская область (26,7%) и Амурская область (26,6%). Менее всего пагубной привычке подвержены жители Чечни (3,3%), Ингушетии (4%), Дагестана (6%), Мордовии (10,2%), Северной Осетии (10,9%), Карачаево-Черкесии (12,5%), Рязанской области (12,6%), Кабардино-Балкарии (13,4%), Ярославской области (14,3%) и Краснодарского края (14,8%). В целом по России, согласно исследованию, курит каждый третий мужчина и каждая двенадцатая женщина; таким образом, россияне потребляют табачную продукцию в четыре раза чаще россиянок.

Замедление динамики

Несмотря на то что за прошедшие десять лет число курящих в РФ могло снизиться вдвое, динамика сокращения этой категории населения падает. Как поясняет директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМа Кирилл Родин, с 2016 года «ситуация никак не менялась». «Если на законодательном уровне не будут приняты новые, более эффективные меры, а запретительные механизмы отказа от табака останутся, скорее всего, со статистикой уже ничего сделать будет нельзя»,— отмечает он. Ранее об этом же сообщал и Минздрав — по оценкам Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, прогрессивные эффекты от принятого в 2013 году закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», запрещающего курение в общественных местах, спонсорство и рекламу табака, практически исчерпаны.

Схожим образом ситуация складывается и в других странах, которые, как и РФ, ратифицировали Рамочную конвенцию. Так, в мае 2022 года в журнале The Lancet вышло исследование, подтверждающее, что в большинстве стран меры по борьбе с табакокурением неэффективны. Как отметили его авторы Роберт Биаглехол и Руфи Бонита, в мировом масштабе общее число потребителей табака почти не изменилось и в настоящий момент только порядка 30% стран находятся на пути к достижению поставленной ВОЗ задачи по сокращению распространенности употребления табака среди взрослого населения к 2030 году.

Неудачи признает и сама ВОЗ. Европейское региональное бюро ВОЗ в информационном бюллетене «Борьба против табака», выпущенном в 2019 году, сообщало: «Уровень реализации мер по борьбе против табака, достигнутый к настоящему времени в европейском регионе ВОЗ, недостаточен для осуществления цели по 30-процентному сокращению распространенности употребления табака среди взрослого населения к 2025 году».

Новый подход

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По оценкам специалистов здравоохранения, потребление табака ежегодно приводит почти к 7 млн случаев смерти во всем мире, из которых более 6 млн случаев происходит среди текущих и бывших потребителей и более 890 тыс. случаев — среди некурящих людей, подвергающихся воздействию табачного дыма (пассивное курение). По данным Международного агентства по изучению рака, курение повышает риски развития многих видов злокачественных опухолей, таких как рак легкого, рак органов головы и шеи, желудка, мочевого пузыря и других органов.

В настоящий момент достоверно известно, что основной вред здоровью в ходе курения сигарет наносят продукты горения табака и смолы. Это тысячи веществ, которые через поддержание низкоинтенсивного воспаления и вызванного им оксидативного стресса неблагоприятно влияют практически на все системы организма человека. При этом научные исследования показали, что с повышением температуры горения табака повышаются уровни выделяемых вредных химических веществ. При этом отсутствие процесса горения при нагревании табака позволяет обеспечить выделение никотина из табачных листьев без образования табачных канцерогенных и токсичных смол.

Исключить процесс горения табака и вдыхание табачного дыма можно, используя продукцию со сниженным риском, например электронные системы нагревания табака (ЭСНТ), в которых отсутствуют процессы окисления. Кроме того, в процессе работы устройства не происходит химических реакций с выделением тепловой энергии, как это наблюдается, например, при горении обычных сигарет. Аэрозоль, который образуется при нагревании табака, не содержит твердых частиц и, как следствие, не попадает под определение «дым».

Современные данные показывают, что бездымные никотинсодержащие продукты оказывают сниженное воздействие на организм человека по сравнению с традиционными сигаретами. Этот факт необходимо принять во внимание на законодательном уровне, сознательно учитывать разный профиль риска никотинсодержащей продукции и дифференцировать ее. «На уровне государства мы должны успевать следовать быстрым изменениям — появляются новые инновационные способы доставки никотина. Мы должны четко разобраться в этих новых продуктах и степени их вреда, для чего необходимы строгая научная оценка влияния альтернативных источников доставки никотина на организм, анализ текущей нормативной базы и проведение собственных исследований»,— считает эксперт комитета по социальной политике Совета федерации Руслан Древаль.

Снижение вреда

ЭСНТ можно рассматривать в качестве одного из инструментов концепции снижения вреда от табакокурения. Такая концепция предполагает, что часть населения не мотивирована на отказ от поведения, которое негативно сказывается на их здоровье, включая потребление табака, и этой части населения можно помочь.

«Мы должны прекратить стигматизацию курящих. Для тех, кто не отказывается от потребления табака, актуальны умные решения: бездымные продукты, которые можно рекомендовать курильщикам с целью снижения вреда от табакокурения. Конечно, эти продукты должны пройти комплексную научную оценку, быть сертифицированными и производиться в соответствии с техническими требованиями. Поэтому важно инициировать беспристрастное обсуждение и дать старт новым долгосрочным исследованиям в России — это позволит развеять существующий в медицинских и научных кругах скепсис вокруг никотинсодержащих продуктов в целом и помочь снизить риски тем, кто не может сразу отказаться от курения»,— говорит директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков, врач-кардиолог Александр Розанов.

По словам ученых и экспертов, принявших участие в Саммите по снижению вреда от табакокурения в Мадриде, существуют надежные научные доказательства, подтверждающие, что бездымная продукция помогает постепенно отказаться от курения традиционных сигарет. Риккардо Полоса, основатель Международного исследовательского центра по снижению вреда от курения CoEHAR, отметил: «Уровни выделяемых вредных веществ в аэрозоле альтернативных бездымных никотинсодержащих продуктов на 95–99% ниже, чем у обычных сигарет, и на сегодняшний день их можно признать единственным действенным решением в системе здравоохранения, у которой нет никаких предложений для тех, кто не хочет или не может бросить курить. Такие страны, как Великобритания, Япония, Швеция, Норвегия и Новая Зеландия, в которых на протяжении многих лет проводилась политика в области здравоохранения, направленная на модификацию риска, отмечают уменьшение объемов продаж обычных сигарет и искоренение табачной зависимости даже среди молодежи».

Статистика По оценкам журнала The Lancet за 2021 год, количество курильщиков в мире в 1990 году составляло 0,99 млрд, тогда как текущие оценки ВОЗ дают цифру 0,99 млрд для 2020 года. Таким образом, исследователи не обнаружили подтверждений того, что сокращение потребления сигарет в мире вызвано механизмами соглашений РКБТ, называя это «нулевым результатом». По мнению Роберта Биаглехола и Руфи Бониты, текущая стратегия РКБТ утратила свою актуальность: запреты не работают, отсутствует гибкое регулирование и не учитывается массив научных данных о роли современных никотинсодержащих продуктов в снижении вреда от табакокурения, в связи с чем можно сделать вывод, что конвенция перестала соответствовать своему назначению.

Международный опыт

В 2021 году распространенность курения в Англии составила 13% — это самый низкий показатель за всю историю. Этого результата страна смогла достичь благодаря таким мерам, как удвоение пошлины на сигареты с 2010 года, продолжающееся финансирование местных служб по прекращению курения и гибкий подход к антитабачной кампании, основанный на самых современных научных данных. «Десятилетиями люди пытаются бороться с курением с помощью запретов, однако эта стратегия никогда не приводила к желаемым результатам. Достаточно изучить национальную статистику распространенности курения, чтобы понять это. Продление запретов по отношению к бездымной никотинсодержащей продукции не имеет под собой серьезных медико-научных оснований и выдвигается на чисто идеологических и эмоциональных основаниях. Мы должны прекратить ставить сигареты, выделяющие тысячи токсичных веществ и смол, на один уровень с бездымными продуктами, которые очевидно намного менее токсичны»,— утверждают Риккардо Полоса, основатель CoEHAR, международного исследовательского центра по снижению вреда от курения, созданного в 2018 году в Университете Катании, и директор CoEHAR Джованни Ли Вольти.

Клайв Бэйтс, советник бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра по вопросам здравоохранения, отмечает, что с удивлением видит, как много противодействия вызывает альтернативная никотинсодержащая продукция на законодательном уровне. «Это безумие. Правительства некоторых стран вводят законы, которые затрудняют использование этих продуктов, делая их менее конкурентоспособными по сравнению с сигаретами, менее привлекательными, менее доступными, выставляя их фармакологически менее эффективными. Но если вы это делаете — рассчитывайте на то, что вы продлите эпидемию курения, и не удивляйтесь нежелательным последствиям, потому что они вполне предсказуемы. Существует перекрестная эластичность спроса: если цена на альтернативную никотинсодержащую продукцию повышается, можно ожидать, что ее продажи пойдут вниз, а курить сигареты, наоборот, начнут больше»,— говорит он.

Елена Кузнецова