В Уфе вынесли приговор членам правительства Башкирии за превышение полномочий и подлог

В Ленинском райсуде Уфы вынесли приговор министру жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Борису Беляеву, министру строительства и архитектуры республики Рамзилю Кучарбаеву (ранее руководил Управлением капитального строительства Башкирии — УКС), заместителю начальника УКС Рамилю Сафину, начальнику отдела капитального строительства и реконструкции УКС Шадмурату Бикимбетову и бывшему заместителю главы администрации Кумертау Юрию Курову. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Суд приговорил министров к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Рамиль Сафин и Юрий Куров приговорены к пяти годам лишения свободы, Шадмурат Бикимбетов — к трем годам и четырем месяцам. Всем осужденным запрещено занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах власти на протяжении двух с половиной лет.

Гособвинение просило осудить Бориса Беляева и Рамзиля Кучарбаева на девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и восемь лет и десять месяцев соответственно. Шадмурата Бикимбетова гособвинение просило приговорить к восьми годам, Рамиля Сафина и Юрия Курова — к семи годам.

Как ранее сообщал «Ъ», в 2016 году Борис Беляев, который тогда был сити-менеджером Кумертау, ходатайствовал перед региональными властями о строительстве в городе очистных сооружений. Проект был запущен при содействии федерального Фонда развития моногородов. УКС, который был заказчиком строительства, заключил контракты с ООО «А-строй» и ООО «Электроаппарат» на общую сумму свыше 95 млн руб. По окончании работ осужденные, по данным пресс-службы СКР по Башкирии, узнали, что «очистные сооружения построены с существенными нарушениями». Несмотря на это, Кучарбаев, Сафин и Бикимбетов подписали акты приемки, а Беляев и Куров «дали указание подчиненным выдать заказчику разрешение на ввод объекта в эксплуатацию», который, отмечают в СКР, «до настоящего времени не функционирует».

Осужденные не признали вину. Адвокаты Бориса Беляева и Рамзиля Кучарбаева сообщили, что намерены обжаловать приговор.

Венера Хисамова, Уфа