Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Уфе вынесли приговор членам правительства Башкирии за превышение полномочий и подлог

В Ленинском райсуде Уфы вынесли приговор министру жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Борису Беляеву, министру строительства и архитектуры республики Рамзилю Кучарбаеву (ранее руководил Управлением капитального строительства Башкирии — УКС), заместителю начальника УКС Рамилю Сафину, начальнику отдела капитального строительства и реконструкции УКС Шадмурату Бикимбетову и бывшему заместителю главы администрации Кумертау Юрию Курову. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Суд приговорил министров к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Рамиль Сафин и Юрий Куров приговорены к пяти годам лишения свободы, Шадмурат Бикимбетов — к трем годам и четырем месяцам. Всем осужденным запрещено занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах власти на протяжении двух с половиной лет.

Гособвинение просило осудить Бориса Беляева и Рамзиля Кучарбаева на девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и восемь лет и десять месяцев соответственно. Шадмурата Бикимбетова гособвинение просило приговорить к восьми годам, Рамиля Сафина и Юрия Курова — к семи годам.

Как ранее сообщал «Ъ», в 2016 году Борис Беляев, который тогда был сити-менеджером Кумертау, ходатайствовал перед региональными властями о строительстве в городе очистных сооружений. Проект был запущен при содействии федерального Фонда развития моногородов. УКС, который был заказчиком строительства, заключил контракты с ООО «А-строй» и ООО «Электроаппарат» на общую сумму свыше 95 млн руб. По окончании работ осужденные, по данным пресс-службы СКР по Башкирии, узнали, что «очистные сооружения построены с существенными нарушениями». Несмотря на это, Кучарбаев, Сафин и Бикимбетов подписали акты приемки, а Беляев и Куров «дали указание подчиненным выдать заказчику разрешение на ввод объекта в эксплуатацию», который, отмечают в СКР, «до настоящего времени не функционирует».

Осужденные не признали вину. Адвокаты Бориса Беляева и Рамзиля Кучарбаева сообщили, что намерены обжаловать приговор.

Венера Хисамова, Уфа

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...