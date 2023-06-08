Российский экологический оператор предлагает запретить выбрасывать одежду в общие баки для мусора

Российский экологический оператор (РЭО) предлагает россиянам постепенно отказаться от того, чтобы выбрасывать одежду в контейнеры для обычных твердых коммунальных отходов (ТКО). Вместо этого следует установить специальные контейнеры и фандоматы для текстиля, заявили «Известиям» в РЭО.

Фандомат — автомат для приема вторичного сырья, который выдает вознаграждения за сдачу тары. Награда может быть денежной, в виде баллов и чеков для магазина или общественного транспорта.

Оператор отмечает, что сейчас выброшенные одежда и обувь попадают на полигоны в общей массе мусора и их невозможно вычленить и отправить на переработку. Установка контейнеров и фандоматов для текстиля поможет наладить переработку использованных вещей, уверены в РЭО.

Предполагается, что установкой контейнеров займутся некоммерческие организации — в частности, благотворительные фонды, которые помогают нуждающимся, или фонды по сбору и переработке одежды. Бизнес же выделит для них место. РЭО подчеркнул, что ставка делается на поощрение, а не наказание для нарушителей. Другие подходы к исполнению запрета власти будут обсуждать в дальнейшем, заявили в РЭО.

Эрдни Кагалтынов