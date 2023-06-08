5,5 миллиона квадратных метров составил ввод жилья в РФ в мае, следует из предварительных данных Минстроя. В годовом выражении объемы снизились на 21%, а с начала года — на 7,2% (41,5 млн кв. м против 44,5 млн кв. м. в январе—мае 2022-го). Связано это с продолжением снижения темпов ввода индивидуального жилья, на который приходится более половины показателя: в мае введено 3,1 млн кв. м (минус 30%), а с начала года — 24,2 млн кв. м (минус 16,5%). Ввод многоквартирного жилья несколько замедляется лишь в силу сезонности — в мае 2023 года введено 2,4 млн кв. м, что сопоставимо с 2,5 млн кв. м годом ранее. С начала года — 17,3 млн кв. м, что на 6,3% выше, чем в январе—мае 2022-го.