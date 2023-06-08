Бедность становится редкостью

По итогам первого квартала этого года уровень бедности в РФ продолжил снижаться, следует из данных Росстата. Напомним, что для расчета числа и доли бедных Росстат использует показатель стоимости потребительской корзины за четвертый квартал 2020 года с учетом накопленной инфляции, в среднем в 2022 году эта сумма была равна 13,5 тыс. руб. Хотя с 2021 года Минтруд оперирует новым понятием «границы бедности», рассчитывается она по методике Росстата еще с 1992 года.

Так, по данным ведомства, по итогам первых трех месяцев 2023 года численность населения с доходами ниже границы бедности составила 19,6 млн человек, или 13,5% жителей страны. По сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2022 года показатель сократился на 0,8 процентного пункта, по сравнению же с четвертым кварталом 2022 года уровень бедности вырос на 5,5 п. п.— однако такие колебания имеют сезонный характер. «На январь приходятся годовые выплаты и премии, но вознаграждения по договорам подряда обычно выплачиваются в конце года. Социальные выплаты за январь, даты перечисления которых выпадают на праздничные дни, также обычно перечисляются в конце декабря. А именно трудовые доходы и социальные выплаты –- основные статьи поступлений для семей с доходами ниже среднего»,— пояснил директор ВНИИ труда Минтруда Дмитрий Платыгин.

Как отмечает Росстат, на снижение уровня бедности повлияла реализация государственных адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также рост зарплат, пенсий и иных видов доходов. Так, средняя зарплата в первом квартале номинально выросла на 10,7%, до 66,7 тыс. руб., реальный рост составил 1,9%. Как отмечает Дмитрий Платыгин, с 1 января власти ввели единое пособие на детей и беременных, которое на текущий день уже позволило охватить 7 млн детей и 230 тыс. женщин, были проиндексированы МРОТ, прожиточный минимум и страховые пенсии. Кроме того, напоминает он, ситуация на рынке труда складывалась для соискателей благоприятно — безработица находилась на рекордно низких отметках. С учетом того, что по итогам 2022 года годовой уровень бедности снизился до минимального значения с 1992 года — до 9,8%, продолжение понижательной динамики в первом квартале 2023 года позволяет предположить, что к 2024 году РФ обновит его исторический минимум снова.

Анастасия Мануйлова