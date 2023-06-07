Депутат инициировал отставку

Депутат Оренбургского горсовета Сергей Николаев направил в гордуму проект решения о досрочном прекращении полномочий председателя городского совета Ольги Березневой. По словам депутата, основанием для этого является «бездействие спикера после случившихся в Оренбурге трагедий» — нападения бродячих собак на ребенка и падения карусели. Как пояснили в горсовете, решение, включать вопрос в повестку или нет, будет принято депутатами 14 июня на заседании горсовета. Также в гордуме отметили, что «трагедии, которые произошли, никакого отношения к полномочиям депутатов не имеют». Эксперты считают, что вопрос не внесут в повестку, поскольку «каждое решение данного депутата — откровенный популизм».

Депутат Оренбургского горсовета Сергей Николаев направил в гордуму проект решения о досрочном прекращении полномочий председателя городского совета Ольги Березневой. Документ опубликован на странице депутата в соцсетях.

Сергей Николаев просит внести этот вопрос в повестку заседания горсовета 14 июня. Ранее он также опубликовал петицию с требованием отставки спикера. По словам депутата, основание для прекращения полномочий Ольги Березневой — «бездействие спикера после случившихся в Оренбурге трагедий». Так, в городе в середине апреля в результате нападения бродячих собак погиб восьмилетний ребенок. Также 6 мая в Оренпарке упала цепочная карусель. Пострадали 20 человек. Аттракцион эксплуатировали без разрешения ­гостехнадзора.

После происшествия с бродячими собаками депутат обратился в горсовет с просьбой созвать внеочередное заседание. Затем он просил выделить помещение для круглого стола на эту тему в июле. Однако в гордуме пояснили, что в этот период в здании будет ремонт. Также в гордуме сказали, что это не является официальным мероприятием горсовета. «Хочу отметить, что все-таки горсовет — не ведомство городской администрации, и строить работу депутатов на услужении администрации — неправильно!» — отреагировал в соцсетях депутат.

В беседе с «Ъ» Сергей Николаев рассказал, что открыто на заседаниях совета, комитетов депутаты гордумы не поддерживают требование об отставке спикера: «За закрытыми дверьми, при индивидуальных встречах многие меня поддерживают. Даже депутаты от ЕР.Произошла трагедия, и нас даже не собрали, не пригласили представителей администрации для совместной проработки вопросов».

Как «Ъ» пояснили в горсовете, решение, включать ли вопрос в повестку, будет принято депутатами 14 июня на заседании горсовета. «Трагедии, которые произошли, никакого отношения к полномочиям депутатов не имеют»,— подчеркнули в гордуме.

«Сергей Николаев — достаточно эксцентричный депутат,— отмечает политолог Кирилл Шкилев.— Он известен тем, что его исключили из ЛДПР (в ноябре 2021 года. — «Ъ»), и сейчас он судится за то, чтобы восстановиться в партии. Также долгое время на каждом заседании он поднимал вопрос своей общественной приемной. Это просто такой депутат-популист, который пытается пиариться абсолютно в любой теме, включая проект решения об отставке председателя. Это даже не политический повод, а история, связанная исключительно с личностью депутата Николаева. Каждое его решение — это откровенный популизм. Если бы это был любой другой депутат, то, возможно, это могло иметь серьезные политические последствия. Но в данном случае его вопрос в повестку не внесут».

Ранее депутатам одного из муниципалитетов Оренбургской области уже удалось досрочно прекратить полномочия председателя гордумы. Так, в феврале 19 депутатов Орского горсовета проголосовали за освобождение Галины Веренициной от должности спикера. Всего в думе 25 парламентариев. Основанием для ее увольнения стали «утрата доверия депутатов» и решение фракции (депутатской группы) «Единой России» в горсовете. Однако конкретных причин «утраты доверия» депутаты не назвали. Некоторые депутаты полагали, что госпожу Вереницину решили уволить по причине ее отказа поддерживать «антинародный законопроект». В марте Галина Вереницина подала иск в суд о восстановлении ее в должности. Также она требует взыскать зарплату за время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда и судебных расходов.

Ани Айвазян