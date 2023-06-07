Чиновники пошли в Кадетский корпус

Территория бывшего суворовского училища, переданная Ульяновску от Минобороны РФ, остается местом столкновения интересов представителей патриотической общественности и чиновников региональной власти. Согласно планам облправительства, часть площади исторического здания предлагается передать под образовательные процессы — или Мариинской гимназии, или под медицинский факультет УлГУ, чтобы получить федеральные средства на восстановление здания, а другую, меньшую, часть — для размещения музея танкового училища. С этими планами не согласны защитники исторического наследия, считающие, что все здание следовало передать под музейно-образовательный центр, а на близлежащей территории училища разместить парковые общественные пространства вместо строительства элитного жилья. По мнению политологов, диалог власти с общественностью необходим, но в ситуации отсутствия средств надо искать компромисс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Русских поручил создать рабочую группу, которая займется проработкой дальнейшей судьбы уникального исторического здания

Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области Алексей Русских поручил создать рабочую группу, которая займется проработкой дальнейшей судьбы уникального исторического здания

Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области

Во вторник на заседании штаба по комплексному развитию региона губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что 3 июня прошло совещание «о дальнейшем использовании здания Кадетского корпуса на территории бывшего суворовского училища». По его словам, предполагается передать это здание для образовательных целей — разместить там или второй корпус Мариинской гимназии, или медицинского факультета УлГУ, и «все будет зависеть от возможности привлечения федеральных средств». Кроме того, в здании также будет создан музей танкового училища (с такой просьбой к губернатору обращались ветераны). Господин Русских поручил зампреду облправительства Вадиму Андрееву создать рабочую группу, по решению вопросов здания, подготовить концепцию музея и источники финансирования.

Здание, о котором идет речь,— объект исторического наследия федерального значения, построено в 1877 году, по планировке и архитектуре напоминает большой дворец, его общая площадь — около 12 тыс. кв. м, первоначально в нем размещался Симбирский кадетский корпус, после революции — пехотные курсы, школа командного состава, с 1932 года — танковое училище, с сентября 1991 года — Суворовское военное училище (СВУ). После перебазирования СВУ на новые площади, с 2013 года, ульяновские общественники стали обращаться к органам власти с просьбами решить вопрос о передаче территории и исторических зданий городу, использовании территории и недвижимости для создания музеев и общественных пространств. В августе прошлого года территория СВУ (7 га) была передана от Минобороны Ульяновску. Региональные власти обещали учесть мнение общественности при определении путей развития территории. В конкурсе победила компания «Простор», предложившая концепцию, основой которой стало строительство двух жилищных комплексов (ЖК) с предположением, что застройщик со временем сможет вложить часть средств в ремонт здания Кадетского корпуса. Эта концепция и была взята за основу как дающая внебюджетные средства на развитие территории. С таким подходом не согласились представители общественности, настаивающие на отказе от строительства жилкомплексов и на создании там «историко-культурно-образовательного пространства с парковыми зонами и музеями для сохранения исторического наследия и патриотического воспитания». Но в декабре 2022 года правительство региона уже передало без конкурса «на правах масштабного проекта» часть территории СВУ компании «СЗ Премьера» под строительство ЖК.

В начале февраля этого года краеведы, архитекторы, юристы, журналисты, а также представители 22 военно-патриотических организаций (более 300 человек) объединились в общественное движение «За сохранение исторического наследия Ульяновской области» (ЗСИНУО) с целью защиты территории СВУ и здания Кадетского корпуса.

По словам сопредседателя движения депутата Госдумы Алексея Куринного, несмотря на просьбы движения о встрече для обсуждения судьбы территории и здания Кадетского корпуса, «региональные власти на диалог не идут», «никого даже не пригласили на это совещание». Он отмечает, что их движение против объявленного решения, которое, по его мнению, «является попыткой перевести тему судьбы территории СВУ на вопрос использования здания». «Но ни гимназию, ни медфак УлГУ там разместить невозможно — ни по нормативным требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям, ни по финансовым возможностям. На капремонт потребуется около 2 млрд руб., а на эти деньги проще построить новую школу или здание медфака, обес­печив их самым современным оборудованием»,— сказал Алексей Куринный, заметив, что на музейно-культурный проект патриотического воспитания будет легче найти федеральные деньги, чем под УлГУ или гимназию. Кроме того, «невозможно обеспечить совмещение в одном здании образовательного учреждения и общедоступного музея», поскольку «для образовательного учреждения существуют свои требования к охране, и это входит в противоречие с общедоступностью», отмечает господин Куринный. Он считает, что напряженная ситуация между общественностью и властью сохраняется, а принятое решение ее ухудшает. Об этом во вторник заявило и движение ЗСИНУО, разместившее в соцсетях открытое обращение к губернатору, где отметило, что «вместо того чтобы вступить в диалог с общественностью, ответственные за внутреннюю политику чиновники решили столкнуть власть и общественность, создав новый очаг народного волнения и напряженности». Движение вновь просит губернатора о встрече для обсуждения судьбы ­территории.

Вице-премьер Вадим Андреев сказал «Ъ», что на капремонт здания требуются «очень большие деньги», и «без федеральной поддержки задачу не решить», а проект размещения образовательных учреждений дает такую возможность. Он подтвердил, что основная часть площадей здания пойдет под образовательное учреждение. Включать в состав рабочей группы представителей движения ЗСИНУО он не намерен, «чтобы не было пустых разговоров», «но выслушивать все их предложения готов».

Вице-губернатор по внутренней политике Александр Коробко не в курсе, почему не позвали на заседание защитников исторического наследия, но заметил, что там был представитель организации ветеранов танкового училища, «которая относится к их конструкции», «так что частично их мнение услышано». Он не считает, что отсутствие диалога с движением ЗСИНУО приведет к росту общественной напряженности, но признает, что «надо искать золотую середину».

Ульяновский политолог Николай Васин полагает, что региональная власть должна идти на диалог, любую сторону надо выслушать. «Но позиция общественников носит слишком категоричный характер, с ними можно было согласиться, если бы мы были богатым регионом. Но денег у региона нет, и сомнительно, что в ближайшей перспективе они появятся в нужном количестве. И нужно искать компромиссы»,— сказал политолог.

Сергей Титов, Ульяновск