Возле Екатеринбурга в 2024 году планируют построить термальный комплекс «Юга» за 1,5 млрд рублей

Вблизи Екатеринбурга в районе Горного Щита построят термальный комплекс с гостиницей и водными аттракционами, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Сбербанка, который выделил на проект 1 млрд руб. Еще 500 млн руб. — средства от застройщика. Проект реализует компания «Облик». Ввести объект в эксплуатацию планируется в 1 квартале 2024 года.

По данным Сбербанка, площадь территории водно-оздоровительного комплекса составит 4,5 га. На ней будет расположен термальный комплекс с пляжем, банями, спа-центром, детской зоной, аттракционом «Искусственная волна», фуд-кортом и рестораном. В лесопарке около здания будут оборудованы беседки, детские площадки и места для массовых мероприятий. «Юга» планируют принимать 1,5 тыс. отдыхающих в день, а одновременно в термальной зоне смогут находиться до 600 человек.

«Этот проект примечателен тем, что мы с партнером комплексно подошли к сделке и, кроме традиционных финансовых инструментов в виде кредитования, планируем запустить в термальном комплексе цифровые сервисы Сбера. Например, технологии искусственного интеллекта помогут вести аналитику посещаемости и прогнозировать ее»,— рассказал управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Термальный комплекс «Юга» планируется включить в границы туркластера «Большая Сысерть», сообщил «Ъ-Урал» генеральный директор управляющей компании туркластерами Свердловской области Леонид Гункевич. По его словам, УК высоко оценивает потенциал проекта. «Экономическое развитие туристских территории зависит от уровня развития инвестиционной привлекательности их среды. Мы заинтересованы в объектах притяжения, в их максимальной концентрации и разнообразии на территории кластера»,— отметил господин Гункевич.

Он уточнил, что пока концепция кластера не утверждена, поэтому он еще не обрел юридический статус и говорить о льготах и иных видах поддержки преждевременно. «Но уже сейчас мы активно продвигаем туристические объекты Большой Сысерти через цифровую платформу кластера welcometoural, обеспечиваем рост турпотока за счет организации и проведения различных событийных мероприятий»,— подчеркнул Леонид Гункевич.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте