Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 2,68%

На 5 июня инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 2,68% против 2,41% неделей ранее. С 30 мая по 5 июня цены выросли на 0,21%, следует из обзора Минэкономики. Росстат зафиксировал рост цен с начала 2023 года на 2,48%.

В сегменте продовольственных товаров цены снизились на 0,04%. Это произошло за счет снижения стоимости плодоовощной продукции (–1,61%). Увеличились цены на хлебобулочные, макаронные, крупяные изделия. Ускорилось снижение цен на муку, молочную продукцию, яйца.

Среди непродовольственных товаров наблюдается рост цен на 0,33%. Ускорился рост цен на легковые автомобили (0,96% после 0,08%). Снизились цены на электро- и бытовые приборы (на 0,61%).

В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг темпы роста цен увеличились до 0,41% после 0,19% неделей ранее. Стоимость туристических услуг выросла на 3,56%. Снизились темпы роста цен на бытовые услуги до 0,05%.

Согласно прогнозу Минэкономики, в 2023 году инфляция в России составит 5,3%. Глава ведомства Максим Решетников сегодня заверил, что существенных рисков для этого уровня нет. Цель Центробанка по уровню инфляции — 4%.

Лусине Баласян