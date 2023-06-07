Флагманскую школу для одаренных детей решено строить на Бору

Совет по земельным отношениям согласовал предоставление земельного участка площадью 8,3 га под строительство флагманской школы для одаренных детей в городского округе Бор.

Нижегородская область вошла в пилотный федеральный проект по созданию в регионах флагманских школ с передовыми технологиями и методиками обучения. Предполагается, что школа будет рассчитана на 800 учеников, предусмотрено строительство пансиона и спортивных объектов, включая велодорожки и футбольное поле. В основу образовательного процесса в правительстве области обещают заложить принцип индивидуализации образования, всесторонней поддержки и развития уникальных талантов детей.

«Планируем, что школа будет максимально оснащена для развития талантливых ребят. Предполагается создание целого комплекса, включающего ряд различных объектов. Современные мастерские для уроков технологии, комплекс лабораторий, школьный театр – всем этим ребята смогут активно пользоваться. Уверен, что многие ребята смогут продолжить обучение в ведущих вузах региона, включая ИТ-кампус «Неймарк», и наши флагманские проекты в среднем и высшем образовании будут работать как единый механизм», – сообщил губернатор Глеб Никитин.

Будущую школу решено назвать в честь Евгения Негина – советского и российского ученого-физика, доктора технических наук, который родился на Бору, учился в Горьком и почти полвека проработал в ядерном центре в Сарове, в том числе – директором и главным конструктором. На строительство школы для одаренных детей в бюджете Нижегородской области заложено 4 млрд рублей на 2024-2025 годы.

Иван Сергеев