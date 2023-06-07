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Коммерсантъ FM
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Жесткая перезагрузка

Каким стал чемпионат России по ралли, когда его доверили фанатам своего дела

Неподготовленному человеку забраться в салон гоночной машины непросто. В попытках перевалиться через высоченные боковины спортивных сидений немудрено заплутать в переплетениях труб каркаса безопасности, а в особенности когда движения сковывает гоночный комбинезон, головой особо не покрутишь из-за шлема и защитной системы HANS на плечах. И если рядом нет опытного наставника, то легко повторить участь Винни-Пуха, только в роли норы Кролика будет боевая Skoda Fabia Rally2 evo.

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Правда, усадить в кресло ралли-кара далекого от автоспорта человека гораздо проще, чем вытащить из безнадежного положения целую автогоночную дисциплину. А именно в состоянии а-ля Винни-Пух до 2022 года и пребывало чемпионат России по ралли — турнир с более чем полувековой историей застрял в своей норе, из которой его не без труда удалось вытащить команде AutoSportMediaGroup, официального промоутера чемпионата России по ралли. Серия под началом AMSG (Сергей Ременник, Александр Ржевкин, Артур Мурадян и Ярослав Федоров, у каждого из которых впечатляющий опыт выступлений в ралли на международном уровне, объединили свои усилия, чтобы придать импульс любимой дисциплине — так и появилась команда промоутеров российского ралли) достигла прогресса, который можно заметить даже невооруженным глазом. И он тем более очевиден, когда ты оказываешься внутри гонки — как это произошло с нами на третьем этапе сезона-2023 «Ралли Уралхим Псков».

Звезды мирового автоспорта в российской глубинке

В русской глуши не всегда удается встретить хотя бы одну живую душу, зато нет никакого дефицита в заброшенных полуразрушенных деревнях. И в таком антураже на забытой богом проселочной грунтовке не ожидаешь встретить обладателя Кубка мира по бахам и Кубка мира по ралли-рейдам, пилота Владимира Васильева. Да не одного, а в компании победителя этапов Российской серии кольцевых гонок и TCR Europe Touring Car Series, победителя первых в истории Международных автоспортивных игр Клима Гаврилова. Звезд автоспорта такого уровня, да еще из абсолютно разных дисциплин, ожидаешь увидеть на торжественном приеме Международной автомобильной федерации FIA, но никак не в лесу в окрестностях Пскова. Но они, как и десятки других спортсменов, именно здесь — готовятся к предстоящей гонке, тестируя машины, и кормят комаров на равных с менее именитыми раллистами, которые точно так же глотают пыль и изнывают от жары на официальных тестах.

Этой демократичностью и подкупает классическое ралли. Здесь на одной трассе встречаются гонщики из листа приоритета FIA и спортсмены-любители, здесь по одним спецучасткам летят новейшие зарубежные ралли-кары заводской подготовки и собранные силами экипажа в гараже отечественные автомобили, здесь искушенные раллийные болельщики бок о бок с местными жителями обсуждают проходящую гонку. Наконец, чтобы увидеть ралли своими глазами, многим даже не надо никуда ехать — это на стационарные трассы надо приезжать, чтобы посмотреть на кольцевые гонки, а классическое ралли само придет к тебе и превратит глухую дорожную в самый настоящий спецучасток, по которому будут лететь на полной скорости гоночные экипажи, а ты сможешь наблюдать за ними на расстоянии вытянутой руки — хоть из окна своего домика, хоть из своего огорода, отвлекаясь от копания в грядках в момент проезда очередных участников гонки.

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Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

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Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Правда, есть один нюанс — за кольцевыми гонками следить гораздо проще, чем за классическим ралли. Во-первых, в «кольце» все события происходят на замкнутой трассе, где относительно легко добраться от трибун до паддока, а в ралли только до старта можно ехать больше часа, а сам финиш отстоит на десятки километров. Во-вторых, на кольцевых гонках все события разворачиваются перед тобой, а в ралли можно потратить часы, чтобы добраться до зрительской зоны и увидеть, как твои кумиры в мгновение ока пролетают мимо, поднимая клубы пыли. И это еще не факт, что нужный экипаж вовсе доберется до тебя, а не сойдет раньше. В-третьих, «кольцо» показывают по телевидению, а в ралли с учетом масштабов дистанции трансляции доступны разве что европейскому и мировому чемпионату. Стоит ли удивляться тому, что такая специфичная дисциплина долгое время оставалась уделом самых преданных фанатов ралли, которые готовы были терпеть все тяготы и лишения ради того, чтобы быть причастным к этим гонкам.

Ралли с человеческим лицом

И в 2022 году внезапно стало понятно, что классическое ралли в России может быть с человеческим лицом. Промоутером национального раллийного чемпионата стала AutoSportMediaGroup, в которой собрались не просто огромные поклонники ралли, но и люди, которые не понаслышке знают, что такое ралли. Генеральный директор промоутера чемпионата России по ралли ASMG Артур Мурадян является вице-чемпионом России по ралли 2022 года, а его постоянный штурман Ярослав Федоров — один из самых успешных кодрайверов страны, чемпион России, чемпион Европы ERC и бронзовый призер чемпионата мира WRC. Оба не скрывают огромной любви к ралли и она, помноженная на невероятную открытость спортсменов, и определила тот скачок, который за год сделал чемпионат России по ралли.

Оказалось, что можно следить за результатами гонки в режиме реального времени на сайте и в социальных сетях серии и что можно получать комментарии от экипажей прямо с финиша спецучастков. Выяснилось, что по итогам каждого гоночного дня в могут оперативно появляться фотографии и видеоролики, а практически сразу после финиша можно изучать обширную галерею кадров с дистанции, ожидая итогового мини-фильма о прошедшем этапе серии. Да, о прямых телетрансляциях с допов речи пока не идет, но и чемпионат России — не WRC и даже не ERC, но все же национальный турнир сделал колоссальный рывок вперед и за один год покорил те высоты, на подходах к которым топтался десятилетиями. Взять хотя бы оперативные отчеты о прошедших гонках и возможность в два клика на официальном сайте найти результаты всех этапов — вроде бы база, без которой нельзя представить себе любую гоночную серию в XXI веке, а до того поиск информации о завершившемся ралли был уделом избранных. Тех, у кого хватало терпения и крепости нервов пробраться через дебри старого сайта Российской автомобильной федерации и отыскать в его недрах протоколы гонки.

Артур Мурадян

Артур Мурадян

Фото: Чемпионат России по ралли

«Промоутер в автоспорте выполняет одну главную задачу — продвижение и популяризацию выбранной дисциплины. Мы занимаемся этим совместно с организаторами этапов ралли, совместно с автофедерациями и работаем над программами улучшения соревнований так, чтобы они были интересные не только спортсменам, но и зрителям. Это повышение зрелищности за счет введения зрительских спецучастков. Ну и самое главное — это производство и продвижение контента, потому что мы видим, что аудитория, которой интересно ралли, сейчас гораздо шире чем та, которая сейчас с ней контактирует», — отмечает Артур Мурадян.

И привычными форматами вроде регулярных публикаций во «ВКонтакте» и загрузки роликов YouTube в AMSG не ограничиваются. Чемпионат России по ралли может похвастать собственными подкастами, причем сразу в аудио и видеоформатах, которые интересны не только опытным болельщикам, но и новичкам в мире ралли. А сами же пилоты, штурманы и представители команд охотно едут на съемки подкастов в Москву, чтобы пообщаться на интересные и им самим, и аудитории темы. И в таких беседах выясняется, что даже многие с головой погруженные в ралли участники дисциплины могут узнать что-то для себя новое.

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Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

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Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

«Никто не готов давать деньги просто потому, что вы что-то классно делаете»

«Ралли продолжает привлекать к себе спонсоров. Долгое время дисциплина ограничивалась очень локальными вовлечениями местного бизнеса, а сейчас мы видим, что и крупные компании проявляют интерес. В формате всего чемпионата к серии присоединялись и производитель электрокаров Evolute, и масляный бренд Motul — в принципе, объем спонсорства мог бы быть гораздо выше, если бы у крупных компаний сейчас не было бы страха лишнего упоминания в СМИ. На переговорах с крупных бизнесом многие говорят, что готовы поддерживать, но, пожалуйста, без упоминания в СМИ.

Если сравнивать с 2022 годом, когда у чемпионата России по ралли появился промоутер, объем спонсорской помощи вырос где-то процентов на 25, а на фоне этого аудитория показала трех-четырехкратный рост по сравнению с прошлым годом. По нашим прогнозам, мы уже к середине сезона 2023 года приблизимся к миллионной аудитории — нам помогает возможность информационного партнерства, например, с «ВКонтакте». Такое сотрудничество, не приносящее с точки зрения средств промоутеру и организаторам ничего, дало возможность запускать в приоритетном порядке запускать ротацию контента, который привлекает аудиторию.

Спонсорам нужны упоминания, контент и аудитория — никто не готов давать деньги просто потому, что вы что-то классно делаете. Все сейчас про бизнес и ралли тоже должно стать бизнес-проектом, чтобы в него захотели заходить новые компании», — комментирует ситуацию генеральный директор промоутера чемпионата России по ралли ASMG.

Но одними усилиями промоутера развитие гоночной серии было бы невозможно и в этом Артуру Мурадяну и его команде помогают на местах. В регионах, где проходят этапы чемпионата России — в 2023 году это Карелия, Новгородская, Псковская, Ростовская, Свердловская и Ленинградская области — в проведении гонок активно участвуют местные автофедерации и местные власти. Их помощь важна, но далеко не во всех регионах пока еще власти понимают, насколько автоспорт может помочь в развитии туристического потенциала. Одними из первых всю ценности ралли поняли в Пскове — президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич признает, что путь к нынешнему уровню соревнования был непростым. Зато сейчас «Ралли Уралхим Псков» — единственная гонка в календаре с полноценным городским спецучастком, на котором у всех жителей и гостей города есть уникальная возможность увидеть мчащие по центру города экипажи, которые летят с трамплина на фоне Псковского Крома.

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Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

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Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Российское ралли как событийный туризм

Городской спецучасток фактически отдельная мини-гонка, которая получила свое название «Кубок княгини Ольги» и свои призы, вручавшиеся быстрейшим на уличном отрезке ралли экипажам. Да и по степени сложности организации такого допа — представьте себе количество согласований, чтобы перекрыть центр города, обустроить безопасную для зрителей и интересную для пилотов трассу — сродни проведению еще одного ралли. Но Олегу Мыслевичу удалось заинтересовать власти Пскова и постепенно прийти к тому, что городской спецучасток стал неотъемлемой частью гонки.

«Сошлись все звезды — наше желание и наша мечта проводить зачетный городской спецучасток в рамках гонки и хорошие отношения с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. После того, как в центре города прошли первые соревнования при его лично поддержке, стало несколько проще выступать с инициативой дальнейшего проведения — когда службы, отвечающие за безопасность, и городские власти увидели, что это можно организовать безопасно, стало легче. Плюс нас поддержали общественные объединения, занимающиеся развитием туризма в Псковской области. Но для нас это фактически отдельная гонка — есть ралли на гравии в Печорском и Палкинском и есть ралли на асфальте в Пскове», — говорит глава Федерации автомспорта Псковской области.

И туристическая составляющая ралли — то, чему внимания пока уделяют мало, а потенциал в этом огромен. В кольцевых гонках вся жизнь сосредоточена на трассе, а в классическом ралли сам формат состязаний с растянутыми во времени и пространстве спецучастками благоволит к тому, чтобы превратить выезд на гонку в небольшое путешествие. То же самое «Ралли Уралхим Псков» — идеальная возможность совместить приятное (знакомство с ралли) с полезным (изучением одного из древнейших городов России).

Расписание ралли благоволит такому отдыху. Городской спецучасток легко вписать в обзорную экскурсию по Пскову, а вылазки на допы в Псковской области без особого труда превращаются в поездку в Изборск, Печоры, Остров, куда можно заглянуть по дороге со спецучастка изучить эти достойные внимания города, в которые вы вряд ли собрались бы приехать отдельно. А если вспомнить, что в Кубке России по ралли есть этап в Пушкинских Горах, то за две гонки в одном сезоне можно с головой погрузиться в историю и достопримечательности Псковской области. Вечером же, после спортивной и культурной программы, разумно отправиться в гастрономический тур по Пскову — приятных сюрпризов будет немало. И, поверьте, такой формат раллийного уик-энда только кажется не отдыхом, работой на износ — на самом деле при правильном планировании маршрута одно событие будет плавно перетекать в другое и вы сами не заметите, как и посмотрели гонку, и изучили историю региона, и порадовали себя вкусной едой.

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Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

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Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

«На международные гонки нас не пускают — будем ездить в России

Ну а хардкорные фанаты ралли, для которых гонки — в первую очередь гонщики и автомобили, тоже не останутся разочарованы. Громких имен и интересной техники в сезоне-2023 в чемпионате России достаточно, чтобы не переживать по поводу отсутствия зарубежных гостей. За это надо поблагодарить санкции, которые сделали невозможным выступление именитых российский пилотов на мировом уровне — чтобы не сидеть без дела, они переключились на отечественные серии. В выигрыше оказались все: гонщики получают важную практику, турниры — звездных участников, на которых едут болельщики, а соперники — ориентир, к которому стоит стремиться.

«Ралли-рейды у нас совсем помирают потихоньку и если бы не классы T3 и T4, то, наверное, пришлось бы совсем закрывать дисциплину. А вот ралли классическое — душа радуется. Люди появляются новые, и на старт выходит, конечно, не так, как раньше, по сто с лишним машин, но больше 50 машин — уже хорошо, полного привода больше 20 машин — хороший результат. Классическое ралли в России оживает — появляются спонсоры, появился промоутер и это большой плюс», — считает Владимир Васильев, который вернулся в российское ралли после перерыва. А к словам опытнейшего пилота, добивавшегося побед на международном уровне, прислушаться стоит — гонщик VRT знает, о чем говорит, ему есть с чем сравнивать.

«На международные гонки нас не пускают. Вернее как, пускают, но с условием «Подпишите бумажки, ребята, и езжайте куда хотите!». Понятно, что такие бумажки мы подписывать не будем, поэтому времени высвободилось очень много — у меня раньше была в месяц одна гонка международная, а сейчас все это время трачу на классическое ралли в России. Конечно, российский автоспорт не заменит международные соревнования, потому что сильнейшие участники все равно там. Понятно, что у нас тоже есть хорошие ребята, но нам надо бороться с лучшими — если ты борешься с лучшими, ты растешь. Не знаю, политика это или не политика, но пока нам не разрешат выступать без всяких бумажек, подписание которых противоречит гражданину России, мы будем ездить в России», — подчеркивает Владимир Васильев, который в 2022 году добавил к впечатляющему перечню своих спортивных достижений звание обладателя кубка России по ралли, а сейчас сражается за титул чемпиона.

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Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

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Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Что до Клима Гаврилова, то опытнейший кольцевик свой переход в ралли объясняет не международными санкциями, а желанием попробовать себя в новой дисциплине. В 2022 году пилот проехал пару этапов на Lada Kalina и решил, что стоит познакомиться с классическим ралли поближе — в 2023-м гонщик едет уже на Ford Fiesta Proto и так быстро освоился в непривычных для себя условиях, что наступает на пятки бывалым раллистам.

«У нас не было плана «переходим в ралли потому что» — нет, просто понравилась дисциплина и решили ехать. У нас простая задача — проехать быстро и постараться сделать это безошибочно. Понятно, что не всегда получается так, как хочется. Чемпионат России — это серия очень высокого уровня с точки зрения пилотов: с Денисом Ростиловым бороться очень непросто, в этом плане все шикарно. Здесь более открытая атмосфера в пилотском сообществе в сравнении с кольцевыми гонками, мы много общаемся и это позволяет поддерживать очень дружелюбное комьюнити. Я очень доволен тем, какая это серия — промоутер прекрасно справляется со своей работой», — оценивает новую для себя дисциплину Клим Гаврилов.

«Лев наш антифризом описался»

Естественно, что среди участников можно найти и бывалых раллистов, имена которых много скажут фанатам ралли, а вот ценители техники придут в восторг от разнообразия марок и моделей, которые представлены в серии. Лидеры едут на новейших Skoda Fabia R5 — точно таких же хэтчбеках, что побеждают в чемпионате Европы и чемпионате мира — их соперники пилотируют интереснейшие прототипы в кузовах Ford Fiesta, Volkswagen Polo и даже Lada Kalina. Не сходит со сцены нестареющая раллийная классика в лице Mitsubishi Lancer Evo и Subaru Impreza самых разных поколений, а вслед за ними по спецучасткам мчит самая настоящая «классика» — от ВАЗ-2101 и ВАЗ-2105 до ВАЗ-2108 и ВАЗ-2112.

Но и более новая и весьма экзотичная техника в наличии. Например, в Пскове Петр Туркин дебютировал за рулем новейшего Renault Clio Rally4, а действующий чемпион России по ралли в классе R3 Александр Донец продолжает искать общий язык с новым Peugeot 208 Rally4. Ни один из французских хэтчбеков никогда на российском рынке не продавался официально, что не помешало пилотам выбрать эти модели заводской подготовки для участия в чемпионате России.

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Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

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Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

«Всегда, когда выходит новая модель, она потенциально должна быть быстрее предшественника, поэтому мы и остановили выбор на новом Renault Clio. Посмотрели результаты в Европе, поняли, что он себя зарекомендовал и решили взять. На «Ралли Уралхим Псков» я впервые сел за руль новинки и мне понравилось — хороша настроена, так что дальше на ней поедем», — делится первым впечатлениями от модели Петр Туркин.

«Peugeot — очень интересный автомобиль. Я стал первым обладателем 208 Rally4 в России и в этом году пытаемся с ним сдружиться. Он показал себя хорошо, но нам предстоит с ним еще совладать. В Пскове на одном спецучастке мне ребята с левой стороны трассы понравились — шашлыки жарили да еще чачу пили, так что я подумал «Дай-ка я слева припаркуюсь!». А когда слева подумал припарковаться, с правой стороны тоже шашлыки вкусные оказались — решил прямо проехать, а там дерево, фотограф стоит и захотел с ними селфи сделать. Лев же он такой, любит на деревья прыгать — в общем, к дереву прижались, обнялись, а потом поехали дальше, но остановились, потому что лев наш антифризом описался. Если серьезно, то просто запутались в поворотах немножко», — с привычным для себя юмором оценил свой сход на псковском ралли Александр Донец.

При этом оба обладателя экзотической по меркам российского автоспорта техники ничуть не переживают из-за санкций. Проблем с ремонтом машин и поставкой запчастей нет. Разве только выросли сроки да подросла цена, но в остальном — никаких вопросов нет. А значит, вполне можно ожидать появления на российских раллийных спецучастков и других новых ралли-каров мирового уровня заводской подготовки.

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Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Следующая фотография
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Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

«Гонщики — как маленькие дети, любят все новое и интересное»

Готовят новинки и промоутеры. По словам Артура Мурадяна, в планах расширять географию чемпионата России по ралли и развивать серию так, чтобы она сильнее отличалась от кубка России. А это значит — больше этапов, больше участников, длиннее боевая дистанция.

Идеальным вариантом видится десять гонок за сезон, чтобы в зачет шли семь лучших для каждого пилота этапов, причем так, чтобы ралли охватывали и Юг, и Север России, Урал, Центральную Россию и Дальний Восток. У региональных властей желание проводить гонки есть, но традиционно все упирается в финансирование. Хотя в 2024 году как минимум одну новый этап должен появиться — если все пойдет по плану, гонку примет Пермь.

«Гонщики — как маленькие дети, любят все новое и интересное. А зрители за ними тянутся, поэтому будем стараться удовлетворить и гонщиков, и зрителей в плане нового и интересного. Плюс будем работать и с организаторами над сменой форматов — всегда очень просим добавлять новые спецучастки, новые соревновательные элементы, будем пересматривать квалификацию по итогам года. В Формуле 1 пытаются все время что-то сделать, чтобы стало еще интереснее — так и мы будем действовать», — делится планами Артур Мурадян.

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Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

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Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Фото: Чемпионат России по ралли

Не останутся в стороне и зрители. ASMG намерено привлекать молодую аудиторию как новым контентом (готовятся репортажи о спортивной технике с разбором автомобилей каждого класса, что должно прийтись по вкусу техногикам), так и участием в различных мероприятиях — раллийную технику можно будет увидеть на фестивалях в Печатниках, на VK Fest, на автоспортивных мероприятиях на Igora Drive в Санкт-Петербурге. Проще говоря, ралли будет идти в народ всеми возможными способами, чтобы потом уже народ пошел на ралли.

И если возвращаться к ассоциациям с раллийным автомобилем, то сегодня чемпионат России по ралли похож на плановый апгрейд техники. Старая машина — читай, прежний турнир, разобраться в котором могли только фанаты ралли со стажем — отправлена в отставку, а новая — понятная широкой аудитории серия, использующая все возможности современных технологий — набирает ход. И самое главное, что за рулем этой машины — опытнейший экипаж, который знает, каким должно быть ралли для пилотов и зрителей. В настоящей Skoda Fabia Rally2 evo в распоряжении и пилота, и штурмана есть кнопка Reset для быстрой перезагрузки автомобиля в случае технических проблем — и в чемпионате России по ралли эта кнопка уже нажата. Серия перезагружена и, набирая обороты, движется вперед

Максим Вершинин

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