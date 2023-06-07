Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Электронное голосование будет применяться в Нижегородской области на выборах губернатора

Центризбирком утвердил проведение электронного голосования (ДЭГ) в Нижегородской области 10 сентября. В этот день пройдут выборы губернатора и довыборы депутатов в нескольких муниципалитетах.

Фото: ЦИК

Фото: ЦИК

Ранее в Нижегородской области дистанционное голосование применяли в ходе референдума о поправках в Конституцию в 2020 году и на выборах депутатов в 2021 году.

В этом году возможность проголосовать дистанционно в единый день выборов появится у жителей 24 регионов. «Практически в каждом четвертом субъекте - от Камчатки до Калининграда - у избирателей появляется дополнительная возможность выбрать, каким способом проголосовать: традиционно или дистанционно-электронно. Мы надеемся, что каждый регион подойдет к организации ДЭГ ответственно и проведет его на высоком уровне!»— сказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Анастасия Еремина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...