Электронное голосование будет применяться в Нижегородской области на выборах губернатора

Центризбирком утвердил проведение электронного голосования (ДЭГ) в Нижегородской области 10 сентября. В этот день пройдут выборы губернатора и довыборы депутатов в нескольких муниципалитетах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦИК Фото: ЦИК

Ранее в Нижегородской области дистанционное голосование применяли в ходе референдума о поправках в Конституцию в 2020 году и на выборах депутатов в 2021 году.

В этом году возможность проголосовать дистанционно в единый день выборов появится у жителей 24 регионов. «Практически в каждом четвертом субъекте - от Камчатки до Калининграда - у избирателей появляется дополнительная возможность выбрать, каким способом проголосовать: традиционно или дистанционно-электронно. Мы надеемся, что каждый регион подойдет к организации ДЭГ ответственно и проведет его на высоком уровне!»— сказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Анастасия Еремина