Прибыль владельца брендов Zara, Pull & Bear и Oysho по итогам квартала выросла на 54%

Чистая прибыль испанского ритейлера Industria de Diseno Textil SA (Inditex) выросла по итогам первого квартала 2023 финансового года (февраль—апрель календарного года) на 54% в годовом исчислении и достигла €1,2 млрд.

Продажи сетей магазинов, входящих в группу, выросли по итогам квартала с €6,74 млрд до €7,61 млрд. При этом, как отмечается в отчете, продажи выросли у всех сетей и на всех рынках. А валовая прибыль группы выросла сразу на 34 базисных пункта по сравнению с прошлым годом и достигла 60,5%.

Inditex, принадлежащая испанскому миллиардеру Амансио Ортеге, управляет такими сетями магазинов одежды и обуви, как Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.

Кирилл Сарханянц