Градостроительная комиссия одобрила строительство апартов на территории бывшей фабрики «Красное знамя»

Градостроительная комиссия Санкт-Петербурга одобрила ООО «Комендантский 9», входящему в холдинг AAG, строительство жилых домов на территории бывшей фабрики «Красное знамя» на Пионерской улице, 53. Об этом 7 июня сообщили в пресс-службе холдинг застройщика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание силовой станции фабрики «Красное знамя» архитектор Эрик Мендельсон

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Здание силовой станции фабрики «Красное знамя» архитектор Эрик Мендельсон

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

Согласно проекту, в Петроградском районе Петербурга построят два многоквартирных жилых дома премиум-класса. Концепция включает в себя 32,2 тыс. кв. м. жилой площади и 7,5 тыс. кв. м. апартаментов в стиле лофт. На территории также появится подземный паркинг.

Как уточнили в AAG, апарты будут размещены в историческом корпусе — здании бывшей фабрики «Красное знамя». Главным архитектором проекта назвали Степана Липгарта, возглавляющего в настоящий момент бюро Liphart Architects.

Холдинг планирует реализовать променад и общественное пространство между корпусами фабрики, а также передать городу отремонтированный детский сад на Большой Монетной, 26, лит. А. и здание объекта культурного наследия на Большой Разночинной, 27, лит. А. На втором объекте планируется создать школу. Кроме того, планируется выделить коммерческую площадь в составе комплекса для медицинского учреждения.

Участок с корпусом бывшей фабрики «Красное знамя» было приобретено холдингом AAG в 2021 году. Площадь объекта составляет 3,6 Га, она выкупалась для реализации проекта редевелопмента исторической локации.

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