Инфраструктурные расходы российских регионов выросли на 65,5% за первый квартал 2023 года

Объем инфраструктурных расходов регионов России в первом квартале 2023 года вырос на 65,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщается в исследовании компании Sherpa group.

По итогам первых трех месяцев совокупные траты субъектов РФ на инфраструктуру составили 325,9 млрд руб. Наиболее сильный рост бюджетных расходов на инфраструктуру в первом квартале зафиксирован у Южного и Северо-Кавказского федеральных округов: на 173,7% и 171,3% соответственно, до 40,9 млрд и 14,4 млрд руб. «Это сходится с данными Росстата о резком увеличении объема строительных работ в этих же округах. Минимальный прирост бюджетных инфраструктурных вложений был у Уральского федерального округа. Из-за более высокой базы в первом квартале 2023-го они выросли лишь на 6,3%, до 16,2 млрд руб.»,— отмечается в исследовании.

Аналитики сообщили, что доля топ-10 крупнейших регионов РФ по объему бюджетных инфраструктурных вложений в первом квартале 2023 года среди всех субъектов федерации составила 64,9% (или 211,5 млрд руб. в денежном выражении). Почти половина этих средств (105 млрд руб.) приходится на Москву, ее доля по стране составляет 32,2%. На ближайшие к ней по объему подобных вложений регионы — Крым и Самарскую область — приходилось только 23,8 млрд и 17,8 млрд руб.

Объем средств, поступивших в инфраструктуру, был рассчитан авторами исследования по так называемым инфраструктурным кодам региональных бюджетов. Эти коды учитывают вложения в строительство, капитальный ремонт и проектирование объектов транспортной, коммунальной, социальной, телекоммуникационной и энергетической сфер. Данные об инфраструктурных расходах новых территорий, включенных в состав страны осенью 2022 года (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей), на едином портале отсутствуют. Вероятнее всего, они идут напрямую из федерального бюджета, полагают в Sherpa group.

Александр Кислов