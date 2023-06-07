«Актион Финансы»: 31% компаний в России увеличили выручку на 50% в 2022 году

По данным сервиса «Актион Финансы», в 2022 году 72% российских компаний увеличили выручку, из них 31% компаний — более чем наполовину. 26% компаний зафиксировали падение выручки. Еще 1% компаний заявили, что их финансовые показатели остались без изменений по сравнению с прошлогодними.

«Актион Финансы» изучил данные 195 тыс. компаний с выручкой более 120 млн руб., сдавших отчетность за прошлый год. Учитывались представители крупного, среднего и малого бизнеса. Исследование было проведено для Forbes.

Согласно опросу, активнее всего росла выручка гостиничного бизнеса и общепита (об увеличении показателя заявило 86%). Также рост выручки показало 83% компаний в сфере культуры и 81% бизнеса из области образования. Самый большой прирост выручки зафиксировали в сфере строительства — более половины компаний этой отрасли нарастили ее на 50%.

Падение прибыли более чем на 50% зафиксировало 3% компаний. На 30% — 5% компаний. Еще 10% опрошенных заявили, что их выручка упала на 10–12%, а у 8% респондентов — менее чем на 10%.

Лаура Кеффер