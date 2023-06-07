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Коммерсантъ FM
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Superjob: рейтинг вузов России по зарплатам айтишников возглавил МФТИ

Московский физико-технический институт (МФТИ) возглавил составленный Superjob рейтинг российских высших учебных заведений по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2017–2022 годах.

Согласно данным исследования, средняя заработная плата выпускников МФТИ, работающих в Москве IT-специалистами, на данный момент составляет 270 тыс. руб. в месяц. В Superjob рассказали, что по сравнению с 2022 годом зарплата айтишников—выпускников МФТИ выросла на 20 тыс. руб.

На втором месте в рейтинге находятся МГУ им. Ломоносова и Университет ИТМО. Их выпускники, работающие в IT-сфере в Москве, в месяц зарабатывают в среднем 235 тыс. руб. Третью строчку делят МИФИ и МГТУ им. Баумана. Выпускники этих вузов могут претендовать на зарплату в 230 тыс. руб.

Также в топ-10 попали следующие вузы: НИУ ВШЭ, Санкт-Петербургский государственный университет, Университет Иннополис, Национальный исследовательский университет МЭИ, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Московский авиационный институт (МАИ), МИСиС и Казанский (Приволжский) федеральный университет. Они могут претендовать на зарплаты от 170 тыс. до 220 тыс. руб.

Александр Кислов

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