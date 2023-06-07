Херсонские деньги растратили в Крыму

СКР возбудил уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева. По версии следствия, он растратил средства, выделенные на содержание врачей и персонала больницы Херсона, после того как город был занят ВСУ. В Крыму в доме экс-чиновника были обнаружены крупные суммы денег, произведения искусства и драгоценности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Ильмиев

Фото: @minzdrav_Kherson Вадим Ильмиев

Фото: @minzdrav_Kherson

Следственное управление СКР по Херсонской области предъявило Вадиму Ильмиеву обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). По версии следствия, возглавляя департамент здравоохранения, а потом и соответствующее министерство Херсонской области, господин Ильмиев, используя свое служебное положение, с 1 сентября 2022 года по 14 апреля 2023 года похитил более 26,5 млн руб., которые предназначались для выплаты заработной платы сотрудникам ГБУЗ Херсонской области «Херсонская городская клиническая больница им. Е. Е. Карабелеша». Сама больница находится в Херсоне, который осенью прошлого года был занят ВСУ. Деньги были списаны на медработников, а на самом деле присвоены главой минздрава и не установленными следствием лицами.

Когда в конце марта этого года афера вскрылась, господин Ильмиев покинул область, перебравшись в Крым. Его место занял экс-руководитель минздрава Тувы Артыш Сат.

Вадима Ильмиева сотрудники УФСБ Херсонской области, осуществляющего оперативное сопровождение расследования, по данным источника “Ъ”, задержали в Симферополе, где у фигуранта имелся большой новый дом. Проводя в нем обыск, следователи и чекисты обнаружили десятки миллионов рублей, в том числе похищенные из минздрава, часть из которых, как предполагается, он успел поменять на доллары. Кроме того, помимо наличности следователи изъяли дорогостоящие часы, ювелирные изделия и произведения искусства. Предполагается, что все это будет использовано для погашения ущерба по уголовному делу.

Самого фигуранта вернули в Херсонскую область. Следователь СУ СКР предъявил ему обвинение в растрате, которое фигурант, по некоторым данным, не признал. Затем следствие обратилось в Генический райсуд, ходатайствовав об аресте обвиняемого на два месяца. При этом отмечалось, что господину Ильмиеву инкриминируется совершение тяжкого преступления, за которое предусмотрен десятилетний срок, а оставаясь на свободе, фигурант может скрыться, продолжить занятие преступной деятельностью и воспрепятствовать расследованию, оказав в том числе давление на свидетелей — сотрудников регионального минздрава. Защита предлагала ограничиться мерой пресечения, не связанной с заключением под стражу, в том числе домашним арестом. Суд на два месяца отправил обвиняемого в СИЗО. По данным “Ъ”, сейчас следователи и сотрудники УФСБ проверяют фигуранта на причастность к еще целому ряду хищений.

Следует отметить, что господин Ильмиев входил в команду и. о. губернатора Херсонской области Владимира Сальдо еще до начала СВО. От его блока он баллотировался в городской совет Херсона, но выборы проиграл. Уже став чиновником, господин Ильмиев попал под санкции властей США.

Николай Сергеев