Пионер ижевского интернета

В Ижевске простились с одним из основателей компании «Марк» Александром Ермолаевым, которого называют пионером и отцом интернета в Удмуртии. Он умер 3 июня после продолжительной болезни. Александр Ермолаев вместе с Сергеем Катаевым создали в 1992 году ТОО «МАРК-ИТТ», ставшее первым интернет-провайдером в Ижевске. Коллеги по ИТ-отрасли отмечают, что именно благодаря работе Александра Ермолаева, Ижевск получил интернет одним из первых в России и долгое время был в топе по качеству соединения. Многие пользователи знали его как ае — такой никнейм он использовал в запущенных в конце 90-х «Марковских форумах».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ермолаев во время круглого стола "Ъ-Удмуртия" в 2019 году

Фото: Диля Ахмадишина Александр Ермолаев во время круглого стола "Ъ-Удмуртия" в 2019 году

Фото: Диля Ахмадишина

6 июня в Ижевске состоялось прощание с Александром Ермолаевым, являвшимся одним из основателей коммуникационной компании «Марк», старейшего провайдера интернета в Удмуртии. Он умер 3 июня в возрасте 55 лет после продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе компании. «Заботливый муж и отец, надежный товарищ, бессменный директор по развитию, мудрый лидер, грамотный управленец, активный, деятельный и жизнелюбивый человек. Он внес огромный вклад в становление и рост компании и в развитие интернета в республике. Невосполнимая утрата для всех»,— говорится в сообщении компании.

Александра Ермолаева называют «отцом» ижевского интернета. Вместе с другим программистом Сергеем Катаевым они основали в 1992 году ТОО «МАРК-ИТТ». «Сначала я занимался ремонтом компьютеров в Удмуртском государственном университете,— рассказывал в одном интервью Александр Ермолаев.— В 1989-1990 годах многие интересовались связью. Мы пытались создавать сети в рамках университета, используя первые привезенные в Ижевск модемы. О том, что интернет может быть массовой услугой, мы задумались в 1991 году».

В течение 1992-1996 годов компания заключила договоры с рядом крупнейших предприятий в Ижевске, запустила каналы на Москву, Екатеринбург и Киров. Через 2 года «МАРК-ИТТ» совместно с «Ростелекомом» запустил первый наземный цифровой канал с пропускной способностью 2 Мбит/сек., который соединил Удмуртию с «внешним миром». На тот момент на рынке коммуникационных услуг в Удмуртии присутствовали только две компании: «МАРК-ИТТ» и «ВолгаТелеком», которая впоследствии стала частью «Ростелекома». Новые игроки появились только в 2004 году, однако почти все местные провайдеры через какое-то время приобретались крупными федеральными компаниями.

«Александр Ермолаев, безусловно, огромная величина, большой человек, который сыграл очень важную и яркую роль не только в самом бизнесе телекома, а вообще, скажем, в том социальном явлении, которое мы называем «интернет»,— отмечает руководитель Центра высоких технологий Олег Вылегжанин.— Кто бы знал, что по сути небольшой региональный стартап превратится в такого мощного конкурента для федеральных компаний. Александру удалось стать таким человеком, который, по сути, стал олицетворять собой весь наш так называемый удмуртский интернет — udmnet. Это ему удалось благодаря яркости личности с широчайшим кругозором. Для всех нас, кто связан сейчас с интернет-технологиями, уход Александра является огромной потерей. Что-то действительно поменялось: нет того человека, который бы мог, так скажем, ответить за интернет в любое время суток в любом положении. Нам, безусловно, его будет не хватать. Он выполнил очень важную миссию. Именно благодаря ему мы в республике имеем достойный хороший интернет с человеческим лицом».

Другой известный ИТ-менеджер из Ижевска, бывший редактор сайта Ижайти Павел Овчинников написал на своей странице во «ВКонтакте», что работа Александра Ермолаева сделала Ижевск одной из ИТ-столиц Поволжья. «Благодаря Александру, Ижевск стал пионером интернета, одним из первых в России его получил и всегда был в топе по качеству и доступности, обгоняя по скорости Москву и Питер. Даже в мире был в 20-ке!».

Александр Ермолаев создал одну из первых частных телекоммуникационных компаний в регионе и открыл для многих окно в большой интернет, отмечает директор МТС в Удмуртии Николай Рупасов:

«Сейчас сама услуга скоростного широкополосного доступа в интернет воспринимается как нечто очень обыденное, но так было не всегда, и именно Александр был тем пионером, который преодолевал различные препятствия, как он сам говорил, "развития интернета тут"».

В последние годы, уже с приходом ряда федеральных игроков, компания «Марк» не теряла темпов развития, говорит господин Рупасов. «Не имея таких ресурсов, как федералы, "Марк" оставался неудобным и колючим конкурентом с очень своеобразной маркетинговой платформой и верной целевой аудиторией»,— продолжает эксперт.

По его словам, важной частью развития компании и деятельности самого Александра Ермолаева стало появление большого количества публичных сервисов, среди которых он выделяет «Марковские форумы», предвосхитившие социальные сети нынешнего поколения. Долгое время «Марковские форумы» были самым посещаемым ижевским сайтом с большим количеством веток обсуждения. Александр Ермолаев был одним из модераторов «Марковских форумов» и активно сам участвовал в дискуссиях на этой площадке.

«Великий и ужасный ае (никнейм Александра Ермолаева.— «Ъ-Удмуртия») — так его называли многие, благодаря ему появились "Марковские форумы",— отметил во время гражданской панихиды музыкант Илья Военков.— Он обладал острейшим умом, широтой мышления. Всегда крайне интересный собеседник. Он стоял у истоков интернет-индустрии и, по сути, сделал нас такими, какие мы есть».

Министр цифрового развития Удмуртии Тимур Меджитов называет смерть Александра Ермолаева большой потерей для индустрии. «Александра Ермолаева можно назвать основателем ижевского массового интернета. Это человек, который построил первую глобальную скоростную коммуникационную инфраструктуру в столице Удмуртии, первым запустил интересные и доступные интернет-тарифы для населения. Он был человеком, который всегда имел свою аргументированную позицию, и не боялся высказать свое мнение. Всегда радел за развитие отрасли информационных технологий, но, самое главное, был уважаемым сообществом человеком и большим профессионалом»,— прокомментировал господин Меджитов «Ъ-Удмуртия».

Михаил Красильников

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