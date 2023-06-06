На курортах Краснодарского края стартовал купальный сезон. Тысячи россиян отправляются на черноморские курорты, чтобы насладиться теплым морем и жарким южным солнцем. Однако врачи предупреждают, избыточное воздействие ультрафиолетовых лучей может привести к аллергическим реакциям, солнечным ожогам и даже возникновению меланомы. О том, как обезопасить себя во время пляжного отдыха и кому категорически нельзя загорать, «Ъ-Кубань» рассказал ученый, онколог-хирург Клиники ФТД Павел Попов.



Павел Попов

Фото: предоставлено автором

«Важно помнить, что солнце на юге вредно уже с 8 утра и до 16 часов с середины апреля до середины сентября. И это на уровне моря, а в горах солнце опасно круглогодично с рассвета до заката. Подвергая кожу избыточной инсоляции, люди провоцируют образование солнечного лентиго — стойких веснушек, кожа теряет эластичность и утончается — это фотостарение или солнечный эластоз, формируются красные пятнышки с роговыми корочками — актинический кератоз. Солнечное лентиго и актинический кератоз являются фоном для развития злокачественных новообразований кожи. И не стоит уповать только на SPF, в часы интенсивной инсоляции лучше закрывать кожу одеждой или находиться в тени.

Оптимальный SPF это тот, при котором кожа не краснеет от солнца. И это будет зависеть от свойств кожи, кому-то хватит и 15, а кому-то будет мало и 50.

Категорически нельзя загорать только больным с пигментной ксеродермой, из-за высокого риска развития рака кожи, и больным порфирией, у которых кожа буквально горит на солнце. Всем остальным умеренная инсоляция не возбраняется, но рыжеволосым, голубоглазым, светлокожим людям следует соблюдать особую осторожность и загорать только до 8 утра или уже после 16 часов, а от интенсивной инсоляции укрывать кожу одеждой или находиться в тени».

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