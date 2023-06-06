Первый полет импортозамещенного SSJ-NEW пройдет с российско-французскими двигателями

Самолет Sukhoi Superjet New (SSJ-NEW) в ближайшее время совершит первый полет на франко-российских двигателях SaM146. В «Ростехе» объяснили использование иностранных компонентов «ускорением программы испытаний». Второй опытный образец приступит к испытаниям с отечественными двигателями ПД-8.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мы вышли на финишную прямую подготовки SSJ-NEW к первому испытательному полету. Специалистами наших предприятий проделана большая работа по импортозамещению всех иностранных систем авиалайнера на российские. Машина получила отечественную систему управления, авионику, шасси, гидросистему, систему кондиционирования воздуха и многое другое. Первый полет состоится в ближайшее время, после проверок оборудования на земле»,— рассказал первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.

По словам господина Артякова, проверки проводятся с целью обеспечить необходимую безопасность пассажиров. «Мы понимаем, насколько этот самолет важен для нашей страны, а потому делаем все возможное, чтобы запустить его в серийное производство как можно быстрее»,— добавил он.

Как уточнил Андрей Богинский, гендиректор корпорации «Иркут», которая производит SSJ-NEW, к заводским доводочным испытаниям самолета планируют приступить в течение нескольких недель. После этого специалисты Росавиации проведут сертификационные испытания, по итогам которых импортозамещенные системы должны быть одобрены к использованию на борту SSJ-NEW.

В мае «Ъ» выяснил: компания «Иркут» и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК; обе входят в «Ростех») подсчитали, что к концу 2030 года в эксплуатации останется только 28 самолетов SSJ 100 из-за выработки ресурса установленных на них российско-французских двигателей SaM-146. За обслуживание, проектирование и изготовление деталей для горячей части SaM-146 отвечал французский Safran, который в марте 2022 года остановил свое сотрудничество с ОДК PowerJet. Поставки ПД-8 ожидаются с 2024 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Sukhoi в остатке».

Милена Костерева