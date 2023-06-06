В Петербурге появится новый мусороперерабатывающий комплекс

В Санкт-Петербурге построят новый мусороперерабатывающий завод. Российский экологический оператор (РЭО) профинансирует на 4,4 млрд руб. возведение комплекса. Об этом рассказали в пресс-службе оператора.

Завод будет построен в два этапа, первый уже завершился. В рамках него был построен объект мощностью обработки 200 тыс. тонн и утилизации 38,7 тыс. тонн. Для реализации первого этапа РЭО было вложено 881,2 млн руб. В рамках второго этапа будет создана еще одна сортировочная линия. Ее мощность составит 400 тыс. тонн в год, утилизация — 78,12 тыс. тонн. Второй этап обойдется РЭО в 3,5 млрд руб.

По словам генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергея Королева, финансирование проекта будет реализовано путем размещения облигаций. Ставка купонной доходности составит ключевую ставку ЦБ РФ плюс премия в размере 3%.

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