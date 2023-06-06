Ярославская сельхозакадемия стала университетом

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» изменила название на «Ярославский государственный аграрный университет». Об этом сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов в своем телеграм-канале.

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«Приказом Минобрнауки России № 550 от 1 июня 2023 года ФГБОУ ВО "Ярославская государственная сельскохозяйственная академия" переименована в ФГБОУ ВО "Ярославский государственный аграрный университет"»,— написал господин Холодов.

Сельхозакадемия начинала существовать в регионе под названием «Ярославский сельскохозяйственный институт» в 1944 году, в 1995 году институт стал академией.

Алла Чижова