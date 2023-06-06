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Коммерсантъ FM
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«Авито Недвижимость»: за год цены на покупку производственных объектов в России выросли на 15%

По итогам первого квартала 2023 года cредняя стоимость покупки объектов в России достигла 15 млн руб. или 10 тыс. руб. за 1 кв. м. За год цены выросли на 15%, средний размер объекта составляет 1506 кв. м, сообщила «Авито Недвижимость». Количество предложений на платформе за год снизилось на 15%, спрос — на 12%.

Согласно исследованию (есть у «Ъ»), в Москве средняя цена выросла почти в три раза, с 70 до 200 млн руб. за объект, в Ижевске — в 2,5 раза (с 12 млн до 30 млн руб.), в Казани — более чем вдвое (с 19 млн до 40 млн руб.), в Санкт-Петербурге — на 86% (с 59 млн до 110 млн руб.). В Красноярске цены за год снизились на 26% (с 20 млн до 14,7 млн руб.), в Самаре — на 20% (с 20 млн до 16 млн руб.), в Перми — на 15% (с 20 млн до 17 млн руб.).

На рынке аренды объем предложения за год снизился на 5%, спрос — вырос на 1%. Средняя стоимость аренды выросла на 19%, до 95 тыс. руб. за объект и 190 руб. за 1 кв. м. Средняя площадь составила 500 кв. м. Сильнее всего цены на аренду производственных объектов выросли в Новосибирске — на 139%, с 90 тыс. до 215 тыс. руб. Также в топ-5 по дороговизне аренды попали Краснодар (рост на 121%, с 51 тыс. до 113 тыс. руб.), Воронеж (105%, с 110 тыс. до 225 тыс. руб.), Тюмень (98%, с 81 тыс. до 160 тыс. руб.), Казань (62%, со 110 тыс. до 179 тыс. руб.).

Лаура Кеффер

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