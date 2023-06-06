Премьер Дании: Западу нужен сигнал России о мире

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что все заинтересованы в урегулировании российско-украинского конфликта. По ее словам, союзники Киева ждут от России сигнала о готовности к этому. Вместе с тем она отметила, что союзники не будут действовать без решений Украины.

«Для танго нужны двое. Нам нужен какой-то сигнал от России, и я не думаю, что кто-либо из нас в альянсе готов делать что-либо без Украины. Итак, это начинается с них — что Украина хочет от этого»,— сказала госпожа Фредериксен в Белом доме (цитата по Associated Press).

За время российско-украинского конфликта было предложено уже несколько мирных инициатив. С ними выступали Китай, Ватикан, страны Африки, Бразилия, Индонезия и другие. Президент РФ Владимир Путин говорил о готовности к урегулированию «с учетом геополитических реалий» — в ходе конфликта РФ присоединила Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую область. Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны требует для начала переговоров вывода российских войск с территорий, которые Киев считает своими.

О подготовке Украины к контрнаступлению — в материале «Ъ» «Запад на фронте ждет перемен».

Леонид Уварчев