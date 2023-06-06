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Коммерсантъ FM
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Сегодняшнее число

52,8 пункта составило значение композитного индекса PMI в зоне евро по итогам мая, следует из данных S&P Global. Индикатор оказался на минимуме за три месяца, но по-прежнему указывает на расширение деловой активности (значение показателя превышает 50 пунктов). Значение индекса в секторе услуг снизилось по сравнению с апрелем до 55,1 пункта против 56,2 пунктов, спад же промышленного выпуска на фоне ослабления спроса оказался самым значительным с ноября — экспортные продажи сокращаются 15 месяцев подряд. Стоимость компонентов и сырья снизилась до минимума за 28 месяцев, а рост цен производителей оказался самым маленьким за два года — услуги остались фактически единственным драйвером инфляции.

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