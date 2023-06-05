Роскомнадзор составил протокол на «Ростелеком» за показ в кинотеатре Wink фильмов с ЛГБТ

В Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга зарегистрировали материалы дела об административном правонарушении о демонстрации ЛГБТ-отношений среди детей (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ) против ПАО «Ростелеком». Они пока не приняты к производству, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Как следует из сообщения пресс-службы, Роскомнадзор обнаружил, что в онлайн-кинотеатре Wink показывались фильмы «Бриджит Джонс: Грани разумного», «Как живой», «Проклятие Чаки» и «Английский цирюльник», где есть кадры с нетрадиционными сексуальными отношениями под возрастным цензом 16+. Согласно действующему законодательству, возрастной ценз таких материалов 18+.

В «Ростелекоме» сообщили Роскомнадзору, что не владеют сервисом Wink с 1 марта 2023 года. Как добавили в пресс-службе, ведомство после пришло к выводу, что компания несет ответственность по этой статье только за показ фильма «Как живой», в котором есть сцена с двумя «целующимся в сексуальном контексте» мужчинами. В результате внутренней реорганизации видеосервис Wink был выделен в отдельное юридическое лицо (ООО «Рестрим медиа» — «Ъ»), 100% уставного капитала которого по-прежнему принадлежит группе компаний «Ростелеком», уточнили «Ъ» в компании.