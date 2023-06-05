ГК «Фитофарм» вложит в строительство промпарка в Анапе 1,6 млрд рублей

ГК «Фитофарм» планирует построить в Анапе промышленный парк. Объем инвестиций в его строительство оценивается в 1,6 млрд руб. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал министр Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Соглашение о реализации проекта готовятся подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2023 года. На территории разместятся как ГК «Фитофарм», так и прочие производители. Как подчеркивает господин Хмелько, часть территории отдадут сторонним резидентам.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО Производственно-коммерческая фирма «Фитофарм» зарегистрировано в Анапе в 1992 году. Директором является Татьяна Воротилова. Бенефициар — Андрей Завгородний. Главный вид деятельности — производство лекарственных препаратов для медицинского применения. Выручка в 2022 году составляет 470 млн руб. Чистая прибыль — 46,9 млн руб.

Олег Исаев

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