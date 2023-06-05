Умер актер из сериалов «След» и «Законы улиц» Андрей Торхов

В возрасте 67 лет умер актер Андрей Торхов, сообщается на сайте Рязанского ТЮЗа, в котором артист работал с 2011 года. Причина смерти не приводится. В театре уточнили, что по желанию актера гражданской панихиды не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / teatrnasobornoy Фото: vk.com / teatrnasobornoy

Андрей Торхов в 1979-м окончил Высшее театральное училище имени Бориса Щукина. Он играл в Театре имени Евгения Вахтангова, Челябинском театре драмы имени Самуила Цвиллинга, Рязанском театре драмы, Рязанской областной филармонии. Преподавал актерское мастерство в Ярославском театральном институте.

За свою карьеру артист снялся с нескольких фильмах и сериалах. В числе наиболее известных его работ: «Сюда не залетали чайки» (1977 год), «След» (сериал, идет с 2007-го), «Огни большого города» (сериал, 2009), «Как выйти замуж за миллионера» (2012), «Законы улиц» (2014), «Коготь из Мавритании» (мини-сериал, 2015).

Лаура Кеффер