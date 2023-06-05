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Коммерсантъ FM
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Песков объяснил взломом «обращение Путина» по радио о военном положении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прозвучавшие в эфире радиостанций экстренные обращения Владимира Путина — фейк. По его словам, специалисты уже взяли ситуацию под контроль и ликвидировали взлом радиочастот.

«Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио "Мир" и в некоторых сетях. Сейчас это все уже ликвидировано, взято под контроль. Сейчас разбираются службы»,— сказал Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня жители Ростовской и Воронежской областей сообщили, что в радиоэфире местных станций прозвучало обращение главы государства. Человек, с похожим на Владимира Путина голосом, заявил, что на территории Белгородской, Брянской и Курской областей из-за вторжения вооруженных сил Украины введено военное положение, и пообещал объявить в России всеобщую мобилизацию.

Позднее власти Белгородской и Воронежской областей заявили, что эти сообщения ложные. Они подчеркнули, что ситуация в регионах остается под контролем, а целью таких сообщений было распространение паники среди местного населения.

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