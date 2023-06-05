Индекс деловой активности в сфере услуг в России снизился в мае на 1,6 пункта

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в России снизился в мае до 54,3 пункта (в апреле этот показатель составлял 55,9 пункта), говорится в исследовании компании S&P Global.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня — на ее замедление. «Это свидетельствует об устойчивом росте объемов производства в российских компаниях сферы услуг»,— прокомментировали в S&P Global значения по российскому сектору.

По информации аналитиков, несмотря на снижение индекса деловой активности в сфере услуг, в этой отрасли фиксируется небольшое увеличение объемов производства. Также в S&P Global отмечают, что совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в мае составил 54,4 пункта по сравнению с 55,1 пункта в апреле.

Александр Кислов