Жителя Магнитогорска арестовали по обвинению в покушении на теракт

Центральный районный суд Челябинска заключил под стражу 26-летнего жителя Магнитогорска, обвиняемого в покушении на террористический акт. Об этом ходатайствовал следователь управления ФСБ региона. Мера пресечения избрана до 3 августа, сообщили «Ъ-Южный Урал» в суде.

Горожанина задержали сотрудники регионального управления ФСБ вместе с полицией. Как уточнил «Ъ-Южный Урал» источник в правоохранительных органах, магнитогорец пытался совершить поджог здания военного комиссариата и объекта транспортной инфраструктуры на ЮУЖД.

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