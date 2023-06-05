Житель Чердыни выплатил 400 тыс. рублей алиментов

Судебные приставы взыскали с жителя Чердынского округа задолженность по алиментам в размере 400 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее за уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетнего ребенка в отношении алиментщика был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Рассмотрев материалы дела, суд назначил виновному 50 часов обязательных работ.

После того как должник отбыл наказание, судебный пристав предупредил его, что дальнейшее уклонение от погашения задолженности влечет уже уголовную ответственность. Тогда мужчина начал перечислять своему ребенку всего по 200 руб. в месяц. Сотрудниками органа принудительного исполнения в отношении должника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей». После этого должник полностью погасил всю сумму алиментов — 400 тыс. руб.