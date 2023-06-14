«Между Черным морем и Кизилташским лиманом будет построен Всероссийский курорт»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Анапы Василий Швец

Фото: Виктор Коротаев Глава Анапы Василий Швец

Фото: Виктор Коротаев

Глава Анапы Василий Швец — о росте туристического потока, планах по строительству «нового города» в районе станицы Благовещенской и запрете точечной застройки.



Guide: Какие ожидания у вас от предстоящего курортного сезона? Чем этот сезон в Анапе будет отличаться от предыдущего?

Василий Швец: Сезон уже стартовал, третий год начинаем его 1 мая. Ожидания — оптимистичные. Даже при закрытом авиасообщении количество гостей, которых мы встретили с января, в среднем на 10% больше, чем за такой же период прошлого года.

Важно, что наш бизнес, несмотря на все вызовы времени, продолжает инвестировать в отрасль. В мае открылась новая «пятерка» «Город Мира» на 1000 номеров, в июне первых постояльцев после 10-летнего простоя и капитальной реконструкции принимает большой детский оздоровительный лагерь «Юбилейный» — семейный и детский отдых остаются в приоритете.

Глубина бронирования у наших отелей, раскупленные билеты на поезда и «Ласточки» — все это показывает, что Анапа не только остается одним из самых востребованных курортов России, но увеличивает свою популярность. Всего по итогам года планируем встретить не менее 4,5 млн гостей.

G: Какое количество инвестпроектов реализуется на сегодняшний день в Анапе?

В. Ш.: Сейчас на территории Анапы реализуются 14 инвестсоглашений на общую сумму 71,2 млрд руб. В основном это строительство отелей и гостиничных комплексов, есть проект по созданию винодельческого хозяйства.

Среди масштабных проектов — строительство круглогодичного отеля Alean Premium Anapa на 590 номеров по системе «ультра все включено». Будет создан крытый аквапарк, термальный комплекс, медицинский комплекс и SPA-центр, конгресс-центр, спорткомплекс и теннисная академия, рестораны, парк аттракционов, комплекс бассейнов и водных аттракционов под открытым небом, летний концертный зал.

Также в Анапе может появиться комплекс отелей под международным брендом. В мае мы провели переговоры с итальянской компанией Domina International и обсудили проект, который включает строительство комплекса отелей, конгресс-центра, киноконцертных и выставочных залов, спортивно-оздоровительного аквацентра, ресторанов. Несколько лет назад на этом участке планировалось возвести многоквартирный жилой комплекс, но инвестор переориентировал проект в пользу курортной составляющей. Реализация планируется в рамках договора о комплексном развитии территории, объем инвестиций составит 48 млрд руб.

Для нас важен каждый проект, в основе которого — развитие территории. Поэтому мы сформировали топ-50 инвестпроектов Анапы, от крупных до небольших, которые находятся на сопровождении в нашем управлении инвестиций. Это и пятизвездочные отели, и локальные объекты. Главный критерий — необходимость для города и привлекательность для туристов.

G: Расскажите подробнее о проекте строительства «Новой Анапы»? В какой стадии сегодня находится его реализация?

В. Ш.: Для нас это флагманский проект и в будущем основная точка роста. В районе станицы Благовещенской на земельном участке площадью в 1,6 тыс. га между Черным морем и Кизилташским лиманом будет фактически с нуля построен всероссийский пляжный семейный курорт. В том, что он будет воплощен в жизнь, уже нет никаких сомнений.

Стратегическое решение о его реализации принял президент Владимир Путин, есть соответствующие резолюция и поручение по результатам Госсовета. На постоянной основе идут консультации, совещания, проект на особом контроле у заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко.

Предполагается, что в «Новой Анапе» будет создано до 25 тыс. рабочих мест, прирост субъектов малого и среднего предпринимательства составит до 500 единиц, а рост дополнительного турпотока — до 5 млн человек.

Сейчас проводятся геологические изыскания, работы по комплексному концептуальному планированию территории, а в 2025 году начнется строительство инфраструктурных объектов: электрических и газовых сетей, водоснабжения и водоотведения, автомобильной дороги.

G: Какие сегодня реализуются и планируются к реализации проекты по благоустройству общественных пространств? Как планируется решать проблему с пробками?

В. Ш.: Мы ведем комплексную работу по благоустройству территории курорта и, конечно, особое внимание уделяем нашим общественным пространствам. В прошлом году построили в Супсехе парк 85-летия Краснодарского края, в городе — сквер 300-летия прокуратуры, участок новой каменной набережной, благоустроили аллею 100-летия Роспотребнадзора, капитально обновили парки в Витязево и Гостагаевской.

В этом году будет реконструирована наша главная городская площадь — Театральная и расположенный рядом сквер «Россия», Ореховая роща, Парк виноделия в поселке Виноградном. Осенью откроем парк Крещения Руси — он станет украшением Анапы и одной из главных площадок для наших общегородских мероприятий. Все эти объекты — современные, эстетичные, многофункциональные.

В стратегических планах — построить на территории рядом с ж/д вокзалом транспортный пересадочный узел. Здесь же планируется строительство нового автовокзала, парковки на 2 тыс. машино-мест. Уже есть потенциальный концессионный инвестор.

Объект позволит систематизировать поток транспорта и разгрузить центр города, где находятся рынок и действующий автовокзал. Весь межгородской автобусный трафик будет вынесен на окраину.

G: Как в Анапе обстоят дела с очистными сооружениями? Существует ли проблема несанкционированных стоков? Как она решается?

В. Ш.: Существующая водоотводная система с нагрузками справляется, но в пик сезона работает на пределе возможностей. Благодаря принципиальной позиции губернатора Кубани Вениамина Кондратьева из федерального бюджета выделено 16,5 млрд руб. на модернизацию очистных сооружений в Анапе. Среди наших первоочередных задач: реконструкция центральных очистных, строительство новой главной канализационной насосной станции в городе, а также новых очистных с глубоководным выпуском очищенных сточных вод в станице Благовещенской.

Эти объекты не только улучшат экологическую ситуацию на курорте, но и станут одним из первых шагов в создании инфраструктуры проекта «Новая Анапа».

G: Как вы планируете развивать побережье от Анапы до Большого Утриша? Какие планы есть по созданию там современных пляжей, яхтенных марин и пр.?

В. Ш.: У нас появился новый инвестор в Большом Утрише, который планирует строительство экологичного гостиничного комплекса со всей необходимой инфраструктурой, в том числе яхтенной мариной.

В рамках проекта «Новая Анапа» также предусмотрено создание одной-двух яхтенных марин, но здесь о сроках реализации и объемах инвестиций говорить пока рано.

Отмечу, что у морского порта Анапы появился новый собственник с большими амбициями по реконструкции объекта. Планируется удлинить причальные сооружения, построить гостиничную инфраструктуру.

G: Как развивается строительная отрасль Анапы? Какая политика местных властей ведется по обеспечению жилых массивов социальной и инженерной инфраструктурой?

В. Ш.: За последние три года по поручению Вениамина Кондратьева мы навели порядок в градостроительной политике. Первым и важнейшим этапом этой объемной работы стало принятие в декабре 2021 года градостроительной конституции Анапы — нового генплана. Это и запрет точечной застройки, и ограничение этажности зданий, и акцент на наше главное направление — развитие в первую очередь курортной составляющей.

Затем были приняты новые Правила землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования и, что особенно важно, подписаны первые договоры о комплексном развитии территории. Они предусматривают, кроме жилищного и гостиничного строительства, возведение объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и их безвозмездную передачу в муниципальную собственность. На сегодняшний день у нас уже подписано три таких договора, еще семь планируем заключить до конца года. Это пример сбалансированного и гармоничного, комфортного для жителей развития территории муниципалитета. Дальше будем двигаться исключительно в этом направлении.

G: Анапа является одной из столиц российского виноделия. Какие шаги предпринимаются по популяризации данной сферы? Есть ли перспективы, что виноделие станет визитной карточкой курорта?

В. Ш.: Уже сейчас можно говорить о том, что виноделие, наряду с курортной сферой,— это и наша визитка, и точка роста для экономики.

Сезон-2023 мы открыли масштабной эногастрономической ярмаркой А.Море Вина, которая в течение 10 дней работала на центральной набережной у музея «Горгиппия». Было представлено более 150 марок вин Кубани, Дона, Крыма и Кавказа — от заводов с мировым именем до семейных виноделен. Особый акцент сделали на культурную и познавательную составляющую: ежедневно была насыщенная программа с лекциями сомелье, историков и культурологов, вечерние концерты на раскопках Горгиппии, актерские и психологические мастер-классы, для детей — спектакли и мультфильмы под открытым небом. Эта ярмарка стала ярким примером популяризации именно культурного потребления вина. За время работы ее посетило более 150 тыс. человек.

Кроме того, у нас открываются новые объекты агротуризма. В прошлом году первых гостей встретила винодельня гравитационного типа «Скалистый берег» в селе Варваровка, сейчас на месте легендарного СПК им. Ленина в поселке Виноградном создается Центр энологического туризма, развивается «Винная деревня» под Гостагаевской, ежегодно увеличивается площадь виноградников — бизнес понимает, что инвестиции в отрасль выгодны. Тем более потенциал для роста серьезный — в новом генплане мы закрепили свыше 30 тыс. га виноградопригодных земель. У этой отрасли на ряду с курортной сегодня самые масштабные перспективы.

Беседовал Дмитрий Михеенко

Читайте нас в Telegram