В Свердловской области продолжает гореть 4,1 тыс. гектаров леса

В Свердловской области действует 21 природный пожар на площади 4,1 тыс. га, сообщили в департаменте информационной политики. При этом 12 возгораний уже локализованы на площади 3,2 тыс. га.

Накануне удалось потушить 15 пожаров на общей площади почти 1,3 тыс. га. Самое крупное возгорание было в Сосьвинском городском округе (1 тыс. га). Борьбу с огнем ведут более 840 человек и свыше 120 единиц спецтехники, задействована спецавиация.

Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить контроль и меры профилактики природных пожаров. На въездах в лесопарки и на подъездах к популярным у охотников и рыбаков местам будут организованы патрули. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области начался с 15 апреля. С 6 мая свердловчанам запретили посещать лесопарки.

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