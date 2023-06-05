Турция повысит плату за проход через Босфор и Дарданеллы на 8,3%

Турция с 1 июля увеличит плату за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы более чем на 8%. Об этом сообщила турецкая газета «Айдынлык» со ссылкой на решение главного управления по морским делам при министерстве транспорта и инфраструктуры. В октябре турецкие власти увеличили плату сразу в пять раз, до $4,08.

Плата рассчитывается на основе золотого франка со времен подписания в 1936 году Конвенции Монтрё. При подписании золотой франк был приравнен к $0,8.

Как пишет «Айдынлык», «базовая стоимость золотых франков в коэффициентах налогов и сборов (маяк, снос и санитарная инспекция)... определена в размере $4,42» за чистый тоннаж торгового судна. Таким образом рост платы составит 8,3%. По данным газеты, в предыдущие годы доход от прохода судов составлял примерно $160–170 млн, не считая лоцманских и буксирных услуг. В 2023 году он может составить $900 млн.

Как отмечает газета, принято решение, что золотой франк будет не фиксированным, а будет обновляться министерством транспорта и инфраструктуры в конце июня каждого года.

Конвенция Монтрё от 1936 года — документ, восстановивший суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море. Согласно ст. 19 Конвенции, Турция может закрыть проливы для кораблей воюющих стран. Исключение составляют лишь корабли, которые возвращаются на стоянку.

Леонид Уварчев