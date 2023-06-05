СМИ: молния ударила в самолет рейса Владивосток—Москва

В самолет «Аэрофлота» рейса Владивосток—Москва попала молния во время полета, сообщил источник «РИА Новости» в авиаотрасли. Утверждается, что это не привело ни к каким последствиям.

Приморское издание «Восток-медиа» и Telegram-канал «Кухня Аэрофлота» опубликовали видео попадания молнии. На нем, как утверждается, монитор внутри самолета, который транслирует происходящее снаружи.

Собеседник «РИА Новости» сообщил, что люди во время попадании молнии услышали щелчок. «Никаких последствий не было»,— добавил он. Как пишет «Восток-медиа», молния попала в самолет после взлета, «почти сразу после вхождения в плотную облачность». Бортпроводники рассказали изданию, что современные самолеты имеют необходимую защиту от последствий таких ситуаций.

Молнии часто попадают в самолеты. По данным Французского центра аэрокосмических исследований (ONERA), молния ударяет в самолет в среднем один раз за 1000 летных часов, то есть на один самолет в среднем приходится один удар в год.

Леонид Уварчев