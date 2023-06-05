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Коммерсантъ FM
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VK берется за тюнинг

В соцсети появится приложение для кастомизации автомобиля

В VK появится приложение для тюнинга автомобиля — речь идет не только о конструкторе, но и о возможности реализовать проект в заявленных ателье. Стоимость разработки такого интерфейса эксперты оценивают в сумму до 15 млн руб. Интерес автовладельцев к кастомизации машин, по данным исследований, сохраняется. На авторынке же указывают, что в кризис рынок кастомизации стагнирует из-за прекращения поставок автомобилей и компонентов, а спрос сконцентрирован в сегментах стилизации или создании обвесов по типу тех, что предлагали сами автоконцерны.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным «Ъ», в VK в июне запускается приложение «Автомобильный кастомайзер» по сбору кастомного дизайна автомобиля. По словам собеседников «Ъ», функционал предполагает возможность создать тюнинг для автомобиля, а затем сделать его по анонсированной там цене в одном из заявленных тюнинг-ателье — на старте будет доступно пять предложений. «Ъ» направил запрос в VK.

Помимо конфигуратора автомобиля, по данным «Ъ», мини-приложение включает личные кабинеты каждого из тюнинг-салонов, а также функцию «баттл», в рамках которой пользователи смогут сделать проект для одного автомобиля и посоревноваться проектами.

Стоимость разработки простых мини-приложений VK начинается от 300–500 тыс. руб., те же расценки применимы и в случае адаптации функционала уже существующего сервиса под VK, говорит коммерческий директор компании «Искусство автоматизации» Евгений Боровков. «Если же в мини-приложении предусмотрены более сложные механики, то затраты автоматически повышаются до 1 млн руб. и выше»,— отметил он. Евгений Боровков оценил затраты на разработку сервиса в 1,5–3 млн руб. в упрощенном виде и в 5–12 млн руб.— в продвинутом.

По информации «Открытие Авто» в мае, около половины автовладельцев готовы потратить на тюнинг до 100 тыс. руб. По данным исследования, еще 12% готовы потратить от 100–500 тыс. руб., от 500 тыс. до 1 млн руб.— 2%, свыше 1 млн руб.— 1%. При этом треть автовладельцев (34%) к этому вовсе не готовы. Среди москвичей к тратам на тюнинг до 100 тыс. руб. готовы 39%, от 100 тыс. до 500 тыс. руб.— 22%, от 500 тыс. до 1 млн руб.— 5%, свыше 1 млн руб.— 2%.

Среди причин интереса к кастомному дизайну лидирует желание придать автомобилю уникальность — такой вариант выбирали 55% респондентов.

Каждый четвертый (24%) автовладелец при этом отметил, что переделка автомобиля ухудшает его эксплуатационные свойства, сообщают в «Открытие Авто». Среди основных элементов автомобиля, переделку которых допускают владельцы, чаще всего называли салон (64%), оклейку стекол и кузова (38%), тюнинг светотехники (23%), колесные диски нештатного размера (18%), чип-тюнинг двигателя (16%) и улучшения аэродинамических элементов (15%).

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отмечает, что до начала кризиса сегмент установки нештатных компонентов активно развивался в РФ, но сейчас стагнирует. Часть крупных российских игроков, которые делали обвесы на автомобили и поставляли их через официальных автодилеров, после прекращения поставок новых машин переориентировались на другие рынки, продолжает он. Остались только: люксовый сегмент (потому что эти машины под заказ все равно доезжают, но здесь упало число клиентов) и те, кто делает реплики штатных обвесов, например BMW M Performance, с помощью китайских комплектующих, поясняет господин Шапарин.

По словам эксперта, в целом сейчас в РФ популярен скорее «clean look» автомобилей, копии того, что продавали автопроизводители, а также занижение и стайлинг, оклейка в премиальные цвета. «Нужно провести четкую грань, что есть переоборудование, которое нужно согласовывать, и стайлинг, где нет ограничений, но стало сложнее с качественными компонентами»,— заключает он.

Ольга Никитина, Юрий Литвиненко

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