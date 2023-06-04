Станция петербургского метро «Московские ворота» будет закрыта по утрам и вечерам с 5 июня

Станция метро «Московские ворота» с понедельника, 5 июня, переходит на новый режим работы, сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена. Ограничения на вход вводятся в связи с ремонтом эскалатора.

«Наземный вестибюль станции будут закрывать на вход по утрам и вечерам в период с 5 июня по 28 июля. Спуститься на станцию будет нельзя по утрам с 8:15 до 9:40. По вечерам вход для пассажиров будет ограничен с 17:00 до 18:45»,— говорится в сообщении.

Ограничения продлятся по 28 июля. В метрополитене отметили, что время закрытия станции может быть изменено в связи с фактически пассажиропотоком.

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