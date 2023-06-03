Генпрокурор Таджикистана просит РФ проверить массовые задержания мигрантов и студентов

Генпрокурор Таджикистана Рахмон Юсуф Ахмадзод направил Генпрокуратуре РФ срочную телеграмму в связи с массовыми задержаниями таджикских мигрантов и студентов. Душанбе заявил, что задержанных избивают и что с ними жестоко обращаются.

Рахмон Юсуф Ахмадзод просит проверить «действия отдельных сотрудников правоохранительных органов РФ в отношении граждан Республики Таджикистан» и дать «правовую оценку их действиям». Пресс-релиз опубликован на сайте Генпрокуратуры Таджикистана.

В последние недели произошло несколько случаев массовых задержаний иностранных работников и студентов. В конце мая около 100 мигрантов были задержаны в Москве в ходе рейда полиции. Сообщалось и о других случаях массовых задержаний в столице, на которые жаловались в Душанбе.

В середине мая в Комсомольске-на-Амуре, по утверждению таджикской стороны, больше 100 студентов подверглись избиению и пыткам. В Комсомольском-на-Амуре государственном университете это отрицали и объясняли, что четыре студента из Таджикистана пытались препятствовать исполнению обязанностей сотрудниками полиции, эти действия были пресечены. Пресс-служба вуза сообщала об этом ТАСС.

Тем не менее в МИД Таджикистана был приглашен посол РФ Семен Григорьев, которому было заявлено, что «подобные инциденты не соответствуют духу таджикско-российского стратегического партнерства». Глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода и омбудсмен республики Умед Бобозода просили Россию содействовать объективному рассмотрению этих случаев.

Леонид Уварчев