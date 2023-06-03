Правительство разрешило иностранным судам заходить в порт Тикси

Правительство России разрешило иностранным судам заходить в порт Тикси на побережье моря Лаптевых на севере Якутии. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

В пресс-службе отметили, что решение позволит запустить инвестиционный проект по строительству глубоководного порта-хаба в районе села Найба. По ожиданиям правительства, грузооборот порта составит около 30 млн тонн в год.

В пресс-службе добавили, что инвестиционный проект позволит создать новые перевалочные мощности и рабочие места, а также создать условия для развития не только порта, но и Северного морского пути.

Олеся Павленко