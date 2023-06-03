В Нижегородской области пять человек, в том числе трое детей, погибли в ДТП

В Нижегородской области при столкновении легкового автомобиля с другим транспортным средством погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщил глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов в Telegram.

Авария произошла на подъезде к поселку Воротынец. В ДТП попал автомобиль, который ехал из Москвы в Казань,— Nissan выехал на встречную полосу. Господин Мелик-Гусейнов сообщил, что машина столкнулась с «Газелью», МВД уточняет, что речь идет о грузовой машине «Газон».

На месте погибли четыре человека: дети 2014 и 2015 года рождения, мужчина и женщина, сидевшие впереди. Еще два человека в крайне тяжелом состоянии были доставлены в Воротынскую ЦРБ: женщина 1988 года рождения и ребенок 2020 года рождения. Ребенок умер в больнице.

Леонид Уварчев