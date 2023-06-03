Правительство запретило таксистам работать больше 12 часов в сутки

Таксистам-физлицам запретили с 1 сентября работать больше 12 часов в сутки. Норма содержится в постановлении правительства о нормах рабочего времени, отдыха и времени управления транспортным средством.

Нормальная продолжительность рабочего времени физлица-таксиста должна составлять не больше 40 часов в календарную неделю. «Продолжительность ежедневного рабочего времени физического лица при пятидневной рабочей неделе не должна превышать восемь часов. В случае если по условиям работы физического лица не может быть соблюдена ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, физическое лицо вправе использовать суммированный учет рабочего времени, которое не должно превышать нормальной продолжительности рабочих часов за учетный период, составляющий один месяц»,— говорится в постановлении.

При суммированном учете рабочего времени физлицу-таксисту можно работать не больше 10 часов. Но допускается увеличение этого периода на два часа для завершения заказа. Постановление правительства вступает в силу с 1 сентября 2023 года и действует до 1 марта 2029 года.

Правительство ранее утвердило постановление, которое с 1 сентября 2023 года запрещает водителям такси получать заказы после превышения нормы рабочего дня. Это касалось самозанятых и водителей, работающих по найму в компании или у индивидуальных предпринимателей.

Леонид Уварчев