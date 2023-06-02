СПбГУ уволил доцента Михаила Белоусова, обвинив его в дискредитации армии

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николай Кропачев подписал приказ об увольнении доцента Института истории Михаила Белоусова. Комиссия по этике вуза после появления в Telegram-каналах критики преподавателя решила, что он распространял дискредитирующие армию сведения. Сам господин Белоусов отрицал это.

В конце мая в Telegram-каналах стали распространять скриншот переписки, в которой якобы участвовал доцент СПбГУ. В ней пользователь под таким же именем называл омерзительным «прямое и открытое одобрение рашизма». Также распространялась информация, что преподаватель якобы поддерживал украинскую армию на фоне траура по погибшему на военной операции студенту СПбГУ Федору Соломонову. В университете после этого начали проверку. Но еще до ее завершения замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский назвал ситуацию в комментарии «РИА Новости» «безобразной и нетерпимой».

В письменных объяснениях господин Белоусов сообщил, что не имеет отношения к странице, созданной в соцсетях от его имени, и к размещенным там материалам. Как следует из сообщения вуза, доцент направил по этому поводу обращение в правоохранительные органы «с просьбой установить лиц, причастных к размещению в сети интернет информационных сообщений, которые порочат его честь и достоинство».

Комиссия по этике СПбГУ решила, что размещенные в соцсетях материалы соответствуют действительности. Утверждается, что «информация нашла свое подтверждение» после проверки. «Доцент Белоусов М. С. вместо того, чтобы почтить память нашего универсанта (погибшего Федора Соломонова.— "Ъ"), проявить нормальные человеческие чувства, посчитал уместным иронизировать над произошедшим, порочить память студента»,— говорится в решении комиссии (.pdf). Она посчитала, что господин Белоусов «не смог представить убедительных возражений».

Ректор уволил Николай Кропачев уволил доцента Михаила Белоусова со 2 июня с формулировкой: «за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы» (.pdf).

Леонид Уварчев