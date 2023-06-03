В этом проекте «Ъ» собирает цитаты политиков времен Холодной войны о послевоенной реальности, конфликте систем и мирном сосуществовании. Герой четвертого выпуска — ветеран двух мировых войн, символ французского сопротивления, основатель и первый президент Пятой республики Шарль де Голль.
Рисунок: Константин Куксо, Коммерсантъ
О НАТО
«НАТО — это уловка. Это структура, цель которой скрыть господство Америки над Европой. Благодаря НАТО Европа поставлена в зависимость от Америки».
В беседе с министром юстиции Франции Аленом Пейрефитом, 1960 год.
О силе оружия
«Оружие всегда было инструментом варварства... Оно постоянно угнетало разум, осмеивало здравый смысл, губило таланты. Нет таких ошибок, которые не защищало бы оружие. Нет невежд, которые не прибегали бы к нему, и нет изуверов, которые бы им не бряцали… Тем не менее, даже если Люцифер придумал такое применение оружия, мы видели его и в руках Архангела… Не было бы эллинизма, римского порядка, христианства, прав человека, современной цивилизации, если бы не кровопролитные усилия оружия. Оружие терзало мир, но также и формировало его».
Из книги-эссе «На острие шпаги», июль, 1932 год.
О Рузвельте
«С тех пор как Америка вступила в войну, Рузвельт решил, что мир будет миром американским, что именно ему принадлежит право диктовать условия организации этого мира,— он хотел, чтобы страны, раздавленные испытаниями войны, признали за ним право судить, и считал, что, в частности, он станет спасителем Франции и вершителем ее судеб».
«Военные мемуары. Единство 1942–1944», 1956 год.
О Сталине
«Одержимый жаждой власти, измученный болезнью заговоров, вынужденный скрывать свое истинное лицо, воспринимающий Россию как мистическую, сильную и стойкую… принявшую его самого как царя… дьявол, цель которого объединить славян, раздавить германцев, распространить свое влияние в Азии и достичь дальних морей».
Из воспоминаний, описанных в мемуарах «Военные мемуары. Призыв 1940–1942», 1954 год.
О господстве супердержав
«Нации утверждаются и уже не всегда будут готовы отдавать свой суверенитет в руки двух супердержав. Они начинают понимать, что нужно сопротивляться. Таковы Мексика, Бразилия, Аргентина, Чили. Они это чувствуют, хотя пока боятся высказаться в полный голос. Призвание Франции — осуществлять свое влияние и способствовать такому движению. Настанет день, и страны, неприязненно относящиеся к двух гигантов, поднимутся, чтобы защитить собственную независимость. И этот день будет наш».
По возвращении из поездки в Латинскую Америку, октябрь 1964 года.
О деколонизации Африки
«Вы думаете, что мне легко? Мне, который воспитан в духе святого почитания нашего национального флага, французского Алжира, французской Африки, армии как гаранта Империи. Вы думаете, для меня это не испытание? Вы думаете, я не переживаю, когда приходится где бы то ни было сворачивать наши знамена?»
В беседе с министром юстиции Франции Аленом Пейрефитом, 1961 год.
О двух лагерях
«Вы хотите добиться мира и прежде всего разрядки в международных отношениях между двумя лагерями, которые фактически есть. Франция не хотела бы существования лагерей, но она не та, какой была в прошлом. Ее роль в международном плане уменьшилась. Россия тоже не та. Ее значение возросло, она стала сильнее. Однако наши страны находятся на одном континенте, и дистанция между ними с развитием техники все время сокращается. В связи с этим мы не можем не быть настороже. Поэтому мы и состоим в лагере, который называется западным».
На встрече с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым, март 1960 года.
Об исконном враге
«Наш исконный враг — это не Германия, а Великобритания. Начиная со Столетней войны и до Фашоды, она не переставала выступать против нас… А как она вела себя в межвоенный период?! Она запретила нам отреагировать на оккупацию немцами демилитаризованной Рейнской области. Она помешала нам воспрепятствовать вооружению Германии. Она бросила нас в Дюнкерке... Она предала нас в Сирии. Она постоянно блокируется с Америкой. Она хочет помешать нам хорошо вести дела в "Общем рынке". Да, она была нашей союзницей в двух мировых войнах, но никогда не желала нам добра».
В беседе с министром юстиции Франции Аленом Пейрефитом, 1962 год.
О подлинной Франции
«Разум убеждает меня в том, что Франция лишь тогда является подлинной Францией, если стоит в первых рядах; что только великие деяния способны избавить Францию от пагубных последствий индивидуализма, присущего ее народу; что наша страна перед лицом других стран должна стремиться к великим целям и ни перед кем не склоняться, ибо в противном случае она может оказаться в смертельной опасности. Короче говоря, я думаю, что Франция, лишенная величия, перестает быть Францией».
Из дневника, ноябрь 1946 года.
О революциях
«Цель революций — заставить изменить положение вещей. Французы устраивают их из-за бессилия. Они не могут разрушить элиту общества, потому что чувствуют себя неспособными ее заменить и понимают, что никогда не сравняются с ней. Вот тогда и начинается марание ковров, срывание гардин и разбивание изразцов».
Из воспоминаний сына Филиппа «Де Голль мой отец», 2004 год.