Владелец бренда «Love is…» выиграл суд у производителя и продавцов тульских пряников

Арбитражный суд Москвы взыскал 150 тыс. руб. в пользу голландской Minikim Holland B.V, которая владеет правами на бренд «Love is…». Ответчики выпекали и продавали тульские пряники с символикой, схожей с изображениями из комикса. Решение (.pdf) опубликовано в судебной картотеке.

Солидарную ответственность понесли производитель пряников ООО «Белёвский продукт» (60 тыс. руб.), поставщик — ООО «Компания "Белочка"» (60 тыс. руб.), конечный продавец ИП Пенджоян В. Н. (30 тыс. руб.). Сумма стала компенсацией за нарушение прав истца на интеллектуальную собственность.

Предметом спора были авторские слоганы, а также фирменное изображение, на котором влюбленные мальчик и девочка смотрят друг на друга.

«На представленной фотографии кондитерского изделия видно, что в левом верхнем углу размещен текст на русском языке "Любовь это...", а затем его продолжение в нижней части изделия на русском языке "Когда вместе..., вдвоем..., навсегда! ". Ответчик использовал другие шрифты, строчные буквы, а также не использовал цветовые решения товарных знаков истца»,— указано в решении суда.

Довод «Белочки» о том, что истец — зарубежная компания, и «требуемые им денежные средства должны будут перейти к недружественной стране, которая своими действиями несет существенную угрозу публичным интересам России», суд отклонил. Судья указал, что само по себе данное обстоятельство не препятствует защите исключительного права.

Тем не менее суд снизил размер запрошенной компенсации: голландская фирма намеревалась взыскать 500 тыс. руб., беря во внимание смягчающие обстоятельства (за две недели ИП продал три пряника, а остальные утилизировал после претензии со стороны нидерландской компании).

Иные прецеденты и казусы авторского права — в материале «Ъ» «Под знаком копирайта».

Григорий Лейба