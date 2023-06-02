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Коммерсантъ FM
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Роман с Италией продолжается

Показ ювелирной коллекции Cartier Le Voyage Recommence в Лукке

Очередную коллекцию высокого ювелирного искусства Le Voyage Recommence дом Cartier показал в тосканской Лукке. Спустя два года после презентации коллекции Sixieme Sens на озере Комо Cartier вновь выбрал для ювелирной презентации Италию. С этой страной парижский ювелирный дом связывают давние отношения, которые еще больше окрепли благодаря современным партнерствам марки с Венецианским кинофестивалем и музеем дизайна и искусства Triennale Milano (с последним сотрудничает Фонд современного искусства Cartier). В сад дворца XVII века Палаццо Корсини съехалось множество гостей, в том числе международные послы Cartier, актрисы Ванесса Кирби, Эль Фаннинг, Голшифте Фарахани, Кимберли Уолтемас, модель Тара Эмад, а также друзья дома: актеры Эдриен Броуди, Райли Кио, Стефан Бак и Пом Клементьефф.

Коллекция Le Voyage Recommence призвана посмотреть поклонницам Cartier на историю марки сквозь призму современности. Вместо того чтобы выбрать единый источник вдохновения, креативный директор направления высокого ювелирного искусства Жаклин Карачи взяла за основу важнейшие эстетические коды Cartier и с помощью взаимодействия геометрических форм, объемов и хроматических сочетаний придала им форму украшений. Отправными точками послужили архитектура, природа и взаимодействие разных культур.

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Ожерелье Claustra

Ожерелье Claustra

Фото: Cartier

ожерелье Claustra

ожерелье Claustra

Фото: Cartier

ожерелье Claustra

ожерелье Claustra

Фото: Cartier

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Ожерелье Claustra

Фото: Cartier

ожерелье Claustra

Фото: Cartier

ожерелье Claustra

Фото: Cartier

К знаковым украшениям коллекции относится колье Claustra из платины с бриллиантами, в том числе центральным, весом 4,02 карата, фантазийной геометрической огранки. Фирменное черно-белое сочетание ониксов и бриллиантов, впервые представленное домом в начале ХХ века, подчеркнуло игру объемов ажурной структуры колье-трансформера, которое можно носить двумя способами.

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Ожерелье Girih

Ожерелье Girih

Фото: Cartier

Ожерелье Girih

Ожерелье Girih

Фото: Cartier

Ожерелье Girih

Ожерелье Girih

Фото: Cartier

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Ожерелье Girih

Фото: Cartier

Ожерелье Girih

Фото: Cartier

Ожерелье Girih

Фото: Cartier

Трансформируемость характерна и для колье Girih, центральную подвеску с овальным изумрудом которого можно носить отдельно как брошь. Рисунок и колористика бриллиантового с изумрудами и бирюзой колье отсылают к арабской мозаике.

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Ожерелье Pandjara

Ожерелье Pandjara

Фото: Cartier

Ожерелье Pandjara

Ожерелье Pandjara

Фото: Cartier

Ожерелье Pandjara

Ожерелье Pandjara

Фото: Cartier

Следующая фотография
1 / 3

Ожерелье Pandjara

Фото: Cartier

Ожерелье Pandjara

Фото: Cartier

Ожерелье Pandjara

Фото: Cartier

Вдохновением для бриллиантового колье Panjara, в котором в качестве центрального камня выступает редкого оттенка коричневый бриллиант фантазийной огранки, стал свет, проникающий сквозь машрабии — в арабской архитектуре узорные деревянные решетки, закрывающие окна и балконы.

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Ожерелье Sama

Ожерелье Sama

Фото: Cartier

Ожерелье Sama

Ожерелье Sama

Фото: Cartier

Ожерелье Sama

Ожерелье Sama

Фото: Cartier

Ожерелье Sama

Ожерелье Sama

Фото: Cartier

Следующая фотография
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Ожерелье Sama

Фото: Cartier

Ожерелье Sama

Фото: Cartier

Ожерелье Sama

Фото: Cartier

Ожерелье Sama

Фото: Cartier

Ассоциации с платьями кружащихся женщин-дервишей в руках ювелиров превратились в колье Sama из белого золота с бриллиантами и центральным цейлонским сапфиром весом 19,27 карата.

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Ожерелье Vespro

Ожерелье Vespro

Фото: Cartier

Ожерелье Vespro

Ожерелье Vespro

Фото: Cartier

Ожерелье Vespro

Ожерелье Vespro

Фото: Cartier

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1 / 3

Ожерелье Vespro

Фото: Cartier

Ожерелье Vespro

Фото: Cartier

Ожерелье Vespro

Фото: Cartier

В колье Vespro статичная структура получила движение благодаря подвешенным бусинам.

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Ожерелье Panthere Givree

Ожерелье Panthere Givree

Фото: Cartier

Ожерелье Panthere Givree

Ожерелье Panthere Givree

Фото: Cartier

Ожерелье Panthere Givree

Ожерелье Panthere Givree

Фото: Cartier

Ожерелье Panthere Givree

Ожерелье Panthere Givree

Фото: Cartier

Следующая фотография
1 / 4

Ожерелье Panthere Givree

Фото: Cartier

Ожерелье Panthere Givree

Фото: Cartier

Ожерелье Panthere Givree

Фото: Cartier

Ожерелье Panthere Givree

Фото: Cartier

Колье Panthere Givree продлило славу тотемного животного ювелирного дома аквамаринами, общий вес трех самых крупных из которых составляет 20,33 карата.

Коллекцию можно было также увидеть на выставке на вилле Реале ди Марлия. 80 витрин с более чем 350 украшениями разместились в залах, преобразованных на время мероприятия архитектором и дизайнером Патрисией Уркиолой, которая уже отвечала за презентацию украшений Cartier на Комо в 2021 году.

Ожерелья Claustra, Girih,Vespro, Panthere Givree, Pandjara, Sama

Ожерелья Claustra, Girih,Vespro, Panthere Givree, Pandjara, Sama

Фото: Cartier

Ожерелья Claustra, Girih,Vespro, Panthere Givree, Pandjara, Sama

Фото: Cartier

Екатерина Зиборова

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