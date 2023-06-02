Суд признал банкротом деревообрабатывающий комплекс «Апшеронск»

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) признал банкротом АО «Производственно-деревообрабатывающий комплекс "Апшеронск"» (ПДК «Апшеронск»). Решение опубликовано в картотеке суда. Крупнейшим кредитором должника является госкорпорация «ВЭБ.РФ» (объем задолженности — 10,2 млрд руб.). С исковым заявлением о признании ПДК банкротом в АСКК также обращались администрация Апшеронска и налоговая инспекция.

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«Признать ПДК "Апшеронск" несостоятельным, открыть в отношении него процедуру конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Назначить арбитражным управляющим Александра Володина»,— говорится в судебном акте.

Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 26 октября 2023 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «ПДК "Апшеронск"» зарегистрировано в 2000 году. Основной вид деятельности — производство пиломатериалов. Владельцем предприятия является ООО «Индустриальный союз Кубани», связанное с бизнесменом Олегом Мкртчаном (признано банкротом в январе 2021 года). В 2022 году выручка компании составляла 182,4 млн руб., чистый убыток — 265,7 млн руб.

Как указано в материалах дела, представитель ПДК «Апшеронск» просил отложить судебное заседание, ссылаясь на то, что в настоящий момент руководство предприятия прорабатывает варианты восстановления производства, что требует дополнительного времени.

Представители ГКР «ВЭБ.РФ», прокуратуры Краснодарского края и администрации Апшеронска категорически возражали против отложения судебного заседания, указав, что в настоящий момент должник уже длительное время какой-либо производственной деятельности не ведет. Кроме того, представитель прокуратуры указал на то, что весной этого года с ПДК «Апшеронск» были расторгнуты договоры аренды лесных участков, что также свидетельствует об отсутствии у должника возможности возобновить деятельность.

В 2005 году ПДК «Апшеронск» приступило к реализации инвестпроекта на базе деревообрабатывающего предприятия ЗАО «ПДК "Апшеронск"». Предприятию было выделено 330 тыс. га лесного фонда в долгосрочную аренду (на 49 лет) по льготной ставке. Новое предприятие должно было ежегодно выпускать более 220 тыс. куб. м шлифованного и ламинированного МДФ. Инвестором выступала корпорация «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) Олега Мкртчана. Вложения оценивали в 9,7 млрд руб., одним из заемщиков выступал ВЭБ.РФ.

В 2015 году руководство ПДК «Апшеронск» заявило о завершении строительства завода. В конце 2018 года прокуратура Краснодарского края сообщила о возбуждении уголовных дел по фактам незаконных рубок на лесных участках, выделенных под реализацию проекта ПДК «Апшеронск». Ущерб оценили в 360 млн руб. По данным надзорного ведомства, деятельность предприятия была направлена на извлечение сверхприбыли от продаж необработанной древесины, а цеха нового завода так и не были запущены в работу.

В 2019 году Олег Мкртчан был признан виновным в хищении кредитов путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 86 млрд руб. Мосгорсуд приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Подробнее — в материале «Лес рубят — иски летят».

Наталья Решетняк

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