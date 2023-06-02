В Подмосковье обнаружили крупный склад оружия

В Подмосковье обнаружили арсенал с десятками пистолетов, автоматов и патронами. Задержан один человек. Операцию провели оперативники Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России и управление ФСБ по Московской области. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия (ст. 30 и ст. 222 УК РФ). Подозреваемого владельца арсенала арестовали. Отмечается, что он живет в Лосино-Петровском округе в Подмосковье. Других подробностей о его личности не приводится.

Как пояснила Ирина Волк, на складе обнаружили 21 пистолет, 8 автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, 2 револьвера и снайперскую винтовку. Также были изъяты боеприпасы к ним, 31 прибор для бесшумной стрельбы, магазины различных типов, заготовки для производства и модернизации оружия, более 7 тыс. патронов различного калибра.

«Согласно результатам криминалистического исследования, некоторые из них пригодны для производства выстрелов и являются огнестрельным оружием»,— сказала госпожа Волк.

Как следует из опубликованного МВД видео, среди обнаруженного оружия есть автоматы Калашникова, американский пистолет «Кольт», чешские пистолеты-пулеметы «Скорпион» и другое оружие.

Олеся Павленко